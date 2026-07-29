販毒鏈一條龍 政府還在舊治理

聯合報陽光行動專題報導描述了這樣一個場景：校園廁所裡，一名十七歲高中生接過同學遞來的電子煙，看似無害的「試試看」邀請，改變了他的人生。他原以為只是跟著同學嘗鮮，沒想到抽過一次便難以自拔，最後為了籌措毒資，竟成了詐騙集團車手。他在受訪時說：「我看過許多同學像喪屍般在校園走路，我估計至少兩成學生在吸。」

令人震驚的是這段故事在校園竟已不再罕見。教育部統計顯示，校園疑似吸食電子煙通報案件一年暴增三倍以上，今年上半年已突破一千兩百件；連國小學生的通報數也持續增加。整個世代正在被一種新型犯罪模式吞噬。

更值得警惕的是，今天的毒品交易，早已不是一手交錢、一手交貨的街頭交易。犯罪集團利用社群平台發布暗語廣告，透過加密通訊軟體聯繫，利用超商物流配送煙具，再藉由第三方支付收款，甚至以「免費試抽」培養未來客戶。從第一次接觸、逐漸成癮、持續購毒，到因缺錢而加入詐欺集團擔任車手，形成一條高度成熟的犯罪產業鏈。

然而，最令人憂心的不是犯罪集團進化，而是政府仍停留在過去。

電子煙由衛福部管理、毒品由警政署查緝、校園由教育部負責、網路平台由數位發展部管理、跨境走私又涉及海關與法務部，每一個部會都做好自己的業務，但尚未有效統整資訊、分析風險、阻斷整條供應鏈。於是形成一幅荒謬的治理景象：犯罪集團整合物流、金流、資訊流，政府卻還在公文流。

依托咪酯雖已改列第一級毒品，政府也加重刑責，但若治理思維仍停留在「新毒品出現、修法公告、提高刑責、等待下一種毒品」的循環，終究只能疲於奔命。聯合報報導，面對校園毒品危害，教育局與警察局少年隊、社會局、毒品防制局及衛生局等單位加強合作，顯然已認識到跨部門合作重要性。因此，政府真正該建立的是一套科技治理體系，成立跨部會的新興毒品防制中心，才可讓校園防毒從事後處理走向事前預防。

這場戰爭要搶救的是下一個世代。當世界各國競逐科技人才，我們卻看著犯罪集團把校園當市場、把青少年當客戶、把成癮當成商機、把毒品當成商品、把車手當成人力資源。這已不是單純的校園治安問題，而是國家人才安全的危機。

真正需要戒除的，不只是學生手中的煙，而是政府仍停留在昨天的治理思維。因為一個國家最大的失敗，不是毒品進入校園，而是當下一代被犯罪集團一步步收編時，我們仍以為面對的只是一場菸害防制問題。