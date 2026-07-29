讀完聯合報電子毒煙報導 我報名孩子學校反煙毒志工

聯合報「陽光行動」專題，大幅報導電子毒煙滲透校園。這已不是單純的校園違規事件，而是涉及公衛、青少年發展，甚至攸關國安危機。

報導呈現出幾個值得正視的事實。首先，電子煙使用年齡持續下降，國、高中已成為主要受影響族群；其次，非法摻入依托咪酯等毒品成分的電子毒煙，讓成癮與危害程度大幅提高；再者，校園取得管道愈來愈多元，同儕介紹、社群平台及網路交易，都使防堵工作變得更加困難。這些趨勢顯示，問題不是個別學生的偏差行為，而是正在形成的新型態校園風險。

讀完這些報導後，我第一時間前往孩子即將入學就讀的某市立高職拜訪教官，表達身為家長的關切，也表示願意投入反電子毒煙的宣導工作，擔任家長志工共同守護校園。欣慰的是，校方表示，該校已連續十年未出現驗尿確認的個案，也持續落實「春暉專案」及相關宣導。這雖值得肯定，卻也提醒我們，反煙防線不能因「未驗出案例」而鬆懈，應在問題發生前就建立預防機制。

若把焦點只放在查緝、驗尿或法律處罰，仍只是治標。報導提到，許多青少年接觸電子毒煙，往往來自同儕影響、社群互動，以及對流行文化的模仿；決定青少年是否跨出第一步的，不只是毒品本身，而是他的認知如何被塑造。

今天的青少年生活在由社群媒體、短影音、聊天室、演算法推播而構成的一個個小型社群中。這些社群快速形成社會化認同，也快速塑造價值觀；一旦某種行為被包裝成時尚、勇敢、成熟或融入朋友圈的象徵，就可能降低青少年的警覺。

因此，要教育孩子的不只是拒絕毒品的能力，還有辨識資訊與獨立思考的能力。當同儕說「大家都在用」、當網紅說「沒有那麼嚴重」、當社群不斷重複某種價值時，青少年是否有能力停下來問自己：「這是對的嗎？這樣做對我有什麼影響？為什麼我應該相信這件事？」這樣的思辨能力，比任何宣導更具長遠價值。

近年來，筆者深刻體會到，電子毒煙、詐騙、高控制團體、極端思想，雖然形式不同，背後卻有著共同特徵—都是先爭奪一個人的認知，再影響他的選擇。若失去獨立判斷能力，就容易受到群體壓力、情緒動員與錯誤訊息左右。

因此，校園反毒工作不應只是衛教課程，更應納入媒體識讀、同儕壓力辨識、情緒管理、自我價值建立等認知教育。唯有讓青少年在多元能力中建立自信，不因孤獨、被排擠而急於尋求群體認同，也不因焦慮而依附任何特定勢力或小團體，才能降低各種成癮、操控與誘惑的風險。

電子毒煙是眼前的極大警訊，需要守護的不只是校園，更是下一代的心智自主。青少年若能保有獨立思考的能力，知道如何辨識訊息、拒絕操控，作出正確的判斷，那麼他們不僅能抵抗電子毒煙，也更能面對各種錯誤認知、網路誘惑，乃至高控制組織的身心挑戰；這才是應對這場校園危機最值得投入的長遠工程。