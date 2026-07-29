校園非毒販攬客的市場

閱讀昨天聯合報陽光行動「抽電子煙孩子遭毒販鎖定 阿叡：喪屍煙彈客戶有小學生」一文，一名十九歲少年回憶國一因同儕壓力接觸電子煙，最終染上依托咪酯「喪屍煙彈」毒癮，更一步步成為販毒者，甚至坦言販售對象已下降到國小學生。報導令人震驚的不只是毒品年齡層持續下降，更凸顯一個值得正視的法律問題：當毒品披上電子煙的外衣，現行校園安全管理制度是否已足以因應？

近年新興毒品已逐漸改變販售模式。過去學生對毒品多半仍有心理警戒，但將依托咪酯等毒品混入電子煙煙彈後，水果口味、精巧外觀及隱蔽性，使許多青少年誤以為只是一般電子煙，也讓毒販更容易透過同儕關係滲透校園。報導中更提到，販毒集團會刻意接近已有吸食電子煙習慣的學生，以「試一口」作為開端，再逐步建立交易關係。當電子煙成為毒品載體，校園面對的已不只是菸害問題，而是毒品犯罪的新樣態。

然而，制度卻未必跟得上犯罪手法的演變。目前教育部「校園安全檢查操作手冊」主要規範校園安全檢查的對象，多集中於刀械、槍枝、爆裂物等足以立即危害校園安全的物品。至於學生攜帶電子煙，是否已足以認定屬於「危害校園安全」而啟動安全檢查程序，仍存在相當大的灰色地帶。

電子煙雖已受到菸害防制法嚴格禁止，但從法律性質來看，它並不當然等同毒品，也不必然具有立即性的暴力危險。若僅因懷疑學生攜帶電子煙，即要求翻查書包、搜查個人物品，可能涉及學生人格權、隱私權及受教權保障；反之，如果學校因擔心侵犯學生權利而完全不敢介入，又可能錯失發現毒品進入校園的黃金時機。這種兩難，正是目前校園實務最困擾的問題。

事實上，校園安全與學生基本權利並非對立關係，需要建立明確、合理且具比例原則的處理機制。例如，若教師發現學生在校內公開吸食電子煙、出現明顯施用毒品徵象，或接獲具體檢舉並有客觀事證支持，是否可在一定程序保障下進行安全檢查？檢查應由哪些人員執行？是否須通知家長？如何避免任意擴大搜索範圍？學生拒絕配合時又應如何處理？目前仍缺乏足夠明確的法律指引，導致各校作法不一，也增加第一線教師承擔法律責任的壓力。

此外，反毒工作也不能只停留在校門之內。報導指出，販毒集團主要透過通訊軟體交易。這已不是單一學校可解決的問題，而涉及教育、警政、社政及數位平台治理的跨部會合作。未來除了持續強化查緝毒品來源，也應建立校園與警察機關間更即時的通報及合作機制，讓毒品進入校園前就能被及早攔截。

另一方面，反毒教育也需要提前。當毒販鎖定的對象已出現國小學生，毒品辨識教育、電子煙風險教育及同儕拒絕技巧，也應同步向下扎根，並納入家長教育，協助家長辨識孩子可能出現的異常徵兆，而非等到司法案件發生後才介入。

面對犯罪型態快速變化，教育主管機關應重新檢視「校園安全檢查操作手冊」，針對電子煙可能成為毒品載體的情形，建立更明確的判斷標準與程序規範。畢竟，校園應是孩子最安全的地方，而不是毒販尋找下一個「客戶」的市場。犯罪手法不斷翻新，法律也必須與時俱進，才能真正守住校園。