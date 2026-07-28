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凱道人散 賴政府該上工了

聯合報／ 林公正／資深媒體工作者（高雄市）
國民黨廿五日在凱達格蘭大道發起「我是人，我反毒台」集會活動，民眾手舉「反毒油、護食安」的標語表達對民進黨政府的不滿。記者余承翰／攝影
國民黨廿五日在凱達格蘭大道發起「我是人，我反毒台」集會活動，民眾手舉「反毒油、護食安」的標語表達對民進黨政府的不滿。記者余承翰／攝影

二五凱道「反毒油」集會人潮已散去，標語收起、口號停歇，喧囂回歸平靜。總統府對十萬人上街訴求食品安全的，僅淡淡地說「尊重表達意見的權利」，並呼籲藍白縣市長及公職「盡速回到工作崗位」；在野反唇相譏，要求賴總統「上班」處理食安。看來，人民何時才能安心吃口飯？還是未知數。

致癌油風暴刮了二十多天，至今真相未明，主管機關的處理荒腔走板、行政院長卓榮泰在千呼萬喚下才勉強表示歉意，警方還介入「查水表」要求反毒油影片「油不得你」從網路撤下。七二五上凱道的主要意義，即是民意對政府不認錯表達不滿。

食品安全不是政治攻防、不是政黨勝負，更不是一時的新聞熱點，而是每個家庭每天都要面對的現實；餐桌上的每滴油、每碗飯，絕非微不足道。歷史反覆證明，比災難本身還可怕的是災難過後重蹈覆轍。日本的水俁病、歐洲的狂牛症，都曾讓社會付出慘痛代價；後來之所以能重新贏得國際信任，不是因為掩飾犯錯，而是痛定思痛建立更透明、嚴格、獨立的食品安全制度。

政府的職責與存在之目的，是為了保障人民的生存；若連入口的食品都無法安心，生存權便失去了最基本的保障。食品安全不只是行政問題，更牽涉政府的基本責任義務；七二五抗議人潮散去之後，該換賴政府好好「上工」、以實際行動落實食品安全。首先，應盡速建立重大食安事件的即時資訊公開機制，讓品牌、批號、流向、回收進度完全透明。惟有資訊公開才可消除恐慌，製造恐慌的是不知道真相。

其次，全面建立食品數位履歷與追溯系統，使每一批原料及成品都能追本溯源，從源頭到餐桌都有清楚紀錄；一旦發現問題，可以立即下架，而不是讓全民焦慮等待。第三，大幅提高業者的犯罪成本，除了高額罰鍰與刑事責任，更應沒收不法所得、建立永久停業等制度，讓違法者付出遠高於所得利益的巨大代價。

再者，建立具有獨立性的食品安全監管機制，使檢驗與監管不受政治干預，並積極鼓勵吹哨者與誠實企業，形成全民共同守護食安的防線。最後，最根本的改革是建立政治責任文化，重大食安事件一旦發生，民眾需要的不只是技術報告，更需要主管機關負責人勇於承擔。道歉是民主政治的基本誠意，負責更是執政者應有的品格。

英國哲學家培根曾說：「一次錯誤可以成為教訓，重複的錯誤即是制度的失敗。」如果重大食安事件一再循環發生，每一次都以震怒開始、以淡忘結束，那麼有弊病的就不只是食品管理，而是麻木的社會認知。凱道的人潮已然散去，消費者每天仍要走進市場、超市與餐廳。食安不只是明白如何辨識問題食品，而是讓問題食品無所遁形。請問賴政府，到底哪天大家才能安心吃口飯呢？

凱道 食品安全 卓榮泰

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