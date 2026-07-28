民主進步只剩傲慢、傲慢、再傲慢

藍白兩黨七二五在凱道舉辦「我是人、我反毒台」集會，數以萬計的人潮塞滿景福門周邊。民進黨發言人林楚茵批「鬧劇般的遊行已結束！」並開轟台北市長蔣萬安把食安當政治秀、「只為蔣萬安個人、只有選舉思考」。

身為「民主進步」黨，這番話卻宛若時空錯置；點評「鬧劇般的遊行」，乍看下像是威權時代的語言。民進黨從在野到執政只花了十四年，從黨外時期的美麗島事件、五二○農民運動、野百合學運，一路走來號稱捍衛民主法治、公理正義，但這十年來早已變成當年自己口中討厭的樣子。

所謂「有權能使鬼推磨，得勢人前百樣嬌。」民進黨政府已昇華成「得勢人前百樣驕」。把遊行或群眾運動當成政治秀的，若說民進黨是第二，沒有其他政黨可稱第一。蔣萬安民調迄今一直領先沈伯洋；若非執政黨螺絲鬆了、民情憤怒，在野黨也沒有任何一支槍可以撿。

蔡英文前總統曾於二○一六年大選選前之夜說：「不管人民聲音如何大聲，到了凱道就停住了，總統府裡的人就是聽不到人民聲音，政府對人民痛苦麻木不仁，這就是此時此刻台灣人民普遍感受。」賴總統現在攬鏡自照，是否「似曾相識」，可以「對號入座」？

但這回政府不但「沒有聽不見」，還回你「如鬧劇般」，這竟是如今還高舉著「轉型正義」大旗的執政黨。在民進黨全代會上，賴主席呼籲從政者：「政治家一定要比醫生還要仁慈，看到別人的痛苦，就像看到自己的痛苦一樣」，並強調政治的本質就是「愛民如親」，要求所有黨公職必須時刻體會人民的需要。真是諷刺！

就在去年，是誰處心積慮削弱國會在野多數力量，用「大罷免」方式，意圖箝制多數民意的代表？去年四二六，藍白號召上凱道「反綠共、戰獨裁」，賴總統卻回說：「要『戰獨裁』應該去對地方、找對人，應該去北京天安門。」結果「大罷免」卻零比卅二大失敗。

「星星之火可以燎原」，一滴毒油更可助燃熊熊火勢。蔡前總統第一任當選時，要求執政團隊必須「謙卑、謙卑、再謙卑」；現在的賴政府，從對憲政體制的不尊重，到政務官的不負責、不下台，只剩下「傲慢、傲慢、再傲慢」。