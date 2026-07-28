恢復課堂敬禮 由學生自主實現

李家同教授呼籲恢復課堂敬禮，引起諸多回響。其實世新大學資管系於一九九三年創系時，就由學生自主實現；不僅是敬禮，而是以行動報告師長：我們已經充分準備學習，敬請嚴肅指導！

當年我邀請學生組織「火種團」，設計自主教學活動，回答一個問題：「我畢業了以後要做什麽？為何可以達成？」

在一個還沒有校友的新創學系中，如何讓社會認識自己？學生自由參加，在周休與寒暑期自主集訓，設定目標與達成方法，每天由一位學生擔任「值日官」主持教學活動，我則伴同協助。

最後決定目標為「企業訪問」，訪問百大企業的資管部門，事先針對目標對象的本業、組織、經營策略，以及企業文化進行探討，對該企業的資管未來展望提出合作建議，尤其強調英語溝通的能力。

同時實施「行為訓練」，包括與企業連繫的禮節、簡報的儀態、訪問詢答的信心，以及整體表現的氣勢。特別進行體能與精神並重的團隊合作，包括：編隊、體操、跑步、唱歌、答數等訓練。

每次訪問到達企業現場、各主管進入會議室時，「值日官」學生立刻精神抖擻的喊「起立、敬禮」，全體同時以各主管的尊姓與職稱認真齊聲問好。

各企業的總經理基於是我在資訊業界服務時的舊識，本來準備打個招呼就走，讓部門經理主持；但全體學生敬禮問好聲迴盪會議室，各企業總經理都震懾住了，全部坐下來聽完簡報。

當時各企業還沒有電子簡報設備，學生分工合作，一組人布置設備，另一組人以接力的方式，雙語報告訪問目的與計畫，迅速確實，毫無冷場。訪問結束時，「值日官」會致簡潔謝詞，全體都適時有力的呼應、同聲致謝，引起企業主管稱讚。有些主管在會後主動邀請全體同學留下便餐。

全體學生人格面、精神力的展現，提升了團體的形象與氣勢；以致一位企業的總經理，將擔任簡報的升大二學生誤認為講師等級。還有一位排名十大的主管，在會後立刻邀請「值日官」去他的公司服務。團員畢業後有七位選擇考研究所、全體上榜，其中四人是榜首，包括當時二所國立大學的全英語甄試。後來團員也帶到課堂實施過敬禮，果然也影響了教師的表現。

「火種實驗」展現了「自主訓練」所觸發的自我實現，以及高動機者的小團體效應。惜因團員在班上少於百分之五，最後沒有延續。

我後來對人類取用行為長期研究，發現適合當前「編序式教學法」的學生約為四成至七成五；能夠經由「自主式啟發教學法」而激出發展潛力的學生約有一成至二成五。要求多數適合編序學生敬禮，是個負擔；但提醒適合自主學生，敬禮是個凸顯自己鶴立雞群的行動，他會舉一反三發揮更多！

許多人憂慮當前「少子化」對教育體系的衝擊，但危機即轉機，以前教育資源必須投入多數的常態學生，對有志「火種訓練」學生是零輔助。

現在可以考慮不必維持傳統的大班、成立各種廿人以下的小班，實現孔子的因材施教，以及亞里斯多德以學生為中心的思想。不僅敬禮，更是深思學生自主與多元教育的機會。