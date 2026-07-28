籌設「國科實中」 何不讓科學班繼續茁壯

賴總統日前發表「三三三」願景，期盼台灣在未來卅年內，能夠在物理、化學及醫學三項重要領域，培育出三位諾貝爾獎得主。為落實此目標，教育部已召集台大等四所指標性大學研議整合大學與中研院的學術資源，籌設「台灣高等研究學院」，同步規畫成立「國立台灣科學實驗高級中等學校」（簡稱國科實中），提早從高中階段扎根，培育優秀的基礎科學人才。

教育部積極推動培育基礎科學研究人才，若能成功激發出學生孜孜矻矻、致力科學研究的熱情，確實是國家之幸。然培育人才的理想很美好，現實卻很骨感，畢竟培育人才絕非短期速成，而是百年樹人工程。誠如杜紫宸教授廿四日在民意論壇〈教育部的諾貝爾獎迷思〉一文所言，諾貝爾獎不是明星學校菁英教育的產物，而是成熟科學研究環境長期累積的成果。

筆者曾擔任依特殊教育法設置的「數理資優班」，及依實驗教育法設置的「科學班」之任課教師兼導師，且廿餘年來參與培訓科學奧林匹亞競賽國手，在此提供一些關於成立國科實中的淺見。

在成長歷程中，十六歲至十八歲的高中階段學習速率最佳，也是塑造行為模式和思考方式的年齡，更是人一生中學習的黃金時段。為培育國家科學人才，教育部自九十八學年度起，陸續在建中、雄中、北一女等成立十所高中科學班，對數理科學有興趣且具潛能的學生，提供密集的三年學習計畫；前兩年完成高中數理課程，高三則與大學接軌，修習大學課程並展開個人研究計畫，培養自主研究能力與創新思維課程。

由於科學班是教育部依據實驗教育法設立的特殊班級，授課進度快、內容深，因此學生需具備高度自律與學習意志，才能符合課程要求。以筆者的經驗，對數理科學具有高度的熱情與強烈的好奇心、能自我規畫學習，長時間專注於課業和科學研究的學生，才適合報名科學班甄選。

科學班是教育部的全國性教育實驗計畫，十所學校統一日期獨立招生，學生透過甄選入學管道入班。甄選入學通常分為初試（筆試）與複試（理論試題與實驗操作），部分學校還安排面試。初試的自然科學能力檢定試題，內容包括物理、化學、生物、地球科學，題目範圍超越國中課綱領域學習內容；複試則評估動手實作能力與理論說明題。

迄今，科學班學生畢業已十五屆，依統計，進入醫學、牙醫、中醫學系人數雖較多，選擇電機、資工、基礎科學的學生仍接近一半；其中逾兩成選擇物理、化學、大氣科學等基礎科學系，符合設立科學班培育物理、化學、醫學領域人才的目標。惟相較於以色列、韓國等積極培育高中科學人才國家挹注的經費，台灣實相形見絀、望塵莫及；筆者去年七月陪同參加國際科展的國手至總統府，即曾向賴統建言。

設立國科實中幾乎已成定局。其培育基礎科學人才的方向應獲肯定和支持，但筆者更關切招生方式、課程規畫、穩定的師資，以及學生適應、輔導和可能的退路機制。目前十所高中的科學班學生，若適應不良或未通過資格考試，仍能轉班或依個案輔導，即將成立的國科實中更需審慎思考可能發生的細節。同樣是培育國家人才，除了挹注資源於國科實中，教育部亦應繼續投入更多經費給十所高中的科學班，深化與優化科學人才培育。