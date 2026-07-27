政治責任無人負 民怨如何消退

前日凱道上的人潮與怒吼，已清楚畫下「食安不是政治提款機，而是人民基本生存權」這道底線。「我是人、我反毒台」集會的意義已超出參加人數，它把地方首長、在野黨、基層民怨三者凝結成一股壓力，直接指向中央把關失能與態度傲慢。接下來的走向，檢驗賴政府如何看待民眾餐桌在施政中的順序。

短期內，行政部門最可能採取「有限度回應、避免情勢擴大」的策略，加速調查小組進度、公布更多產品流向與抽驗數據、對部分責任官員或單位作人事調整，並在立法院配合在野黨多數，修正食品安全衛生管理法，利用這些動作暫時緩和街頭壓力。然若僅停留在技術層面，卻拒絕由總統道歉或由閣揆負起政治責任，民怨很難真正消退。

中期則取決於調查結果與司法進度，若真相持續模糊，或繼續認定為「疏失」卻無高階官員下台，在野陣營與地方首長即可能再發動下一波行動；反之，若能清楚釐清源頭責任，並建立可信任的預防機制，民怨才有機會逐步降溫。

政治板塊亦將隨之移動，這次藍白聯手、地方首長齊上街頭，已強化「在野合作護食安」的聯盟關係。對執政黨而言，一方面要應付內部「是否過度輕忽民生」的檢討聲浪，另一方面要防堵此議題在選舉中被持續操作。若政府持續以「政治操作」框架回應，反而可能加深中間選民的疏離感。地方與中央的張力也不會立刻消失，北市與中市已宣示「先查先公布」，未來若遇類似食安或公共衛生事件，地方主動作為、與中央產生摩擦，恐成常態。

最關鍵的仍是制度補強，若僅止於個案處理，卻沒有建立跨部會即時通報、全揭露下架、科學風險溝通、地方橫向協作的常態機制，下一次風暴仍可能重演。從社會層面言，這次事件讓更多民眾把「餐桌安全」直接連結到對政府的信任，若後續處理失當將削弱執政正當性。人民上街頭發聲是憲法賦予的權利，更是對無能政府發出的最後通牒。

公道自在人心，真相更在執政黨的良心；政府若繼續黨同伐異的政治算計，卻對民眾的餐桌危機聽之任之，則這場食安毒油風暴，終將轉化為政治的滔天巨浪。尊重和順應民意的機會稍縱即逝，執政黨須放下「先定調政治動機」的慣性，以公開透明、及時究責、制度補強來回應，才有機會把這場風暴轉為改革契機。否則，民意怒火不會在凱道散去，只會在下一次民生危機來臨時再度湧現。