賴政府在乎權力 甚於食安

中聯致癌油風暴持續延燒，範圍愈來愈廣。事發至今快一個月，政府仍無法給全民真相，問題油已被民眾吃下肚；執政黨發言人、民代和官員又接連出現各種荒腔走板的說詞。為抗議政府把關食安的無心，在野黨日前號召民眾上街頭展現民意，要求政府兌現「做不好就換掉」的標準。

廣大民眾對政府這些日子處理毒油事件的怠惰、卸責和失能表達強烈不滿。面對執政黨及政府官員選擇淡化處理，如何結合民意，讓執政者負起責任，並盡快讓這次的食安風暴平息，考驗在野領導人的智慧。國內政治人物於選舉期間，經常將「食安是基本人權」掛在嘴邊來爭取選票，選後則船過水無痕。居高位者皆不食人間煙火，早已忘了「人間煙火味，最撫凡人心」的根本。

民以食為天，政府理應以最嚴謹的態度看待食安議題。然據歷年食品中毒通報資料，二○二四至今年通報件數明顯攀升，尤其面臨市場開放的談判壓力（台美對等貿易協定）更是節節敗退，為經貿利益犧牲民眾健康的做法難以取信於民。國內一再發生系統性食安事件，驗證了所謂的「食安五環」、「食安五環2.0」早已脫鉤斷鏈；先前建立之從農場到餐桌的安全體系，以及讓食品安全成為台灣驕傲的承諾，早成空頭支票，執政團隊卻還自我感覺良好，把過錯全推給廠商和地方政府，刻意迴避自身修法怠惰、把關不力、推託頇顢、蓋牌心態等缺失，執政心態不改，以為時間可以淡化民怨，那就難保下一個食安風暴不會到來。

經由民主選舉產生的執政者理應「苦民所苦」，然而從開放進口「萊豬牛」、「毒馬鈴薯」再到「毒油」，甚至因日本農藥公司委託，進而修正農藥芬普寧在蘋果的殘餘容許量，皆充分暴露執政黨對食安的漠視。

極端氣候帶來的天然災害、溫室效應造成的能源短缺，也讓民眾對政府應變能力失去信心。雖然再好的風險管理也只能降低事故發生的機率，食品安全無法絕對零風險；但面對偶發食安事件，政府應於最短時間內掌握實際狀況、迅速作出處置，遏止有害物質損害民眾健康，並儘速公開相關資訊供外界檢視、讓民眾放心，而不是用虛假話術敷衍民眾的疑慮。

毒油風暴再次證明了「徒法不足以自行」，修改食安法補破網固然重要，然願意落實法律更加重要，也要讓廠商方能不再心存僥倖。歐盟食安局局長曾言：「用錢買不到信任感，必須用專業建立」，他山之石值得台灣省思。至於政府是否認真落實規範，關鍵在於民眾有無讓執政者感受到「做不好就下台」的壓力。

民進黨自二○一六年執政以來，對權力的眷戀和重視，遠勝於對民生問題的關心；光靠一次上街抗議並無法改變執政黨，唯有公民覺醒、透過選票讓失職的政府下台，食安問題才可能有遠離我們的一天。