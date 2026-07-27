供應鏈韌性…台半導體產業背後的隱憂

近年來，ＡＩ快速發展，台灣半導體產業的重要性與日俱增。台積電憑藉首屈一指的先進製程，成為全球科技產業不可或缺的核心企業，也因此被譽為「護國神山」。這份成就是數十年努力累積的成果，更是全體國人的驕傲。

然而，在為這些成就喝采之餘，我們更應冷靜思考背後是否藏有隱憂。

台灣最大優勢在於領先世界的晶片製造能力，但半導體供應鏈最先進的ＥＵＶ光刻機主要來自荷蘭ＡＳＭＬ；ＥＤＡ設計軟體幾乎由美國企業主導；許多高階設備、精密零組件及部分高純度化學材料則仰賴美、日及歐洲供應。此外，稀土及部分關鍵礦物開採與提煉，中國仍占有舉足輕重的地位。一旦國際情勢發生重大變化，即使擁有全球最先進的晶圓廠，也可能無法正常生產。

換言之，台灣半導體最大的風險，不在於製造能力，而在於對全球供應鏈的高度依存。

這並非台灣獨有的問題，而是全球半導體產業高度分工的結果。然而，台灣受限於土地、人口、市場規模及天然資源，更容易受到外部供應鏈變化的影響，因此風險也相對較高。

日本首相高市早苗因公開表示「台灣有事就是日本有事」，引發北京強烈反彈。隨後，中國收緊對日本部分稀土及關鍵礦物的出口管理，日本汽車、電子及半導體相關產業都面臨供料壓力，經濟大受影響，也促使日本加速推動供應來源多元化、建立戰略儲備及尋找替代來源。這再次說明，在地緣政治風險升高的今天，供應鏈已不只是經濟議題，更攸關國安與產業競爭力。

相較之下，美中雖尚未建立完全自主的半導體供應鏈，但憑藉龐大市場、完整的工業基礎、雄厚的科研實力及政府資源，較有能力提升自主能力。近年來，美國聯合盟友加強對中國半導體技術與設備的出口管制，反而促使中國加速發展半導體設備、材料、ＥＤＡ軟體及先進製程，降低對國外技術的依賴；美國則透過「晶片法案」推動半導體製造回流，促使台積電及相關供應鏈赴美布局，提升本土供應鏈韌性。雖然兩國距離供應鏈完全自主仍有一段距離，但其能力、條件與潛力，不可忽視。

因此，台灣不能因今天的成功而自滿，更不能誤以為擁有台積電便高枕無憂。政府除持續支持先進製程外，更應整合產官學研資源，提升半導體供應鏈強度，優先投入開發設備、材料、ＥＤＡ軟體、化學品及關鍵零組件等較為薄弱的領域，並加強自主研發與人才培育。當然我們無法也不必追求所有環節都自行生產，而是要將有限資源集中於攸關國安與產業競爭力的關鍵技術。也就是做到「不求全面自主，但求關鍵自主」。

另一方面，台灣高度依賴全球分工，因此更需要穩定的國際環境。除了持續深化與美、日、歐洲及其他重要夥伴合作之外，也應在維護國家利益與尊嚴的前提下，盡可能維持兩岸和平穩定，降低不必要的衝突與對立。對半導體產業而言，和平穩定的區域環境，本身就是最重要的競爭優勢之一。

廿一世紀半導體的競爭，早已不只是製程技術的競爭，更是供應鏈、國際合作與和平環境的競爭。真正的危機，往往不是來自看得見的競爭對手，而是來自那些早已存在、卻被成功光環所掩蓋的脆弱環節。今天，台灣擁有世界最先進的晶片製造能力；明天，更要建立更具韌性的供應鏈，維持與各國互信合作，珍惜和平穩定的區域環境。唯有居安思危、未雨綢繆，護國神山才能持續守護台灣未來數十年的繁榮、安全與國際競爭力。