聽新聞
0:00 / 0:00

建高鐵前 先完善宜蘭交通網

聯合報／ 王中玄／退休公教（台北市）

行政院稱為解決多年來國五假日經常塞車的噩夢，拍板興建宜蘭高鐵；交通部未經完善評估環境及未來營運虧損問題，就決定此舉，這引來前交通部長賀陳旦及前政委張景森批評，張甚至要退出民進黨。但賴政府仍決定要興建。

筆者經常往返台北、羅東，發現宜蘭、羅東與台北間的客運，不論班次車種都算多，平日來往方便。而國五塞車，大都只在假日，故觀光才是塞車主因。宜蘭連接台北（或基隆、新北）的縣外交通雖然發達，縣內各鄉鎮的交通連結卻非常不便。若從台北搭客運或火車到宜蘭、羅東，非常快速；但若還想去其他鄉鎮，就缺乏綿密的接駁工具，也就造成自己開車才會方便的狀況。這與台北相反，外縣市民眾知道台北大眾運輸便利，停車也相對不方便，故多不會開車來台北玩。

政府如不將宜蘭的鄉鎮公共運輸網建設完善，讓民眾到宜蘭轉乘方便，到了假日，國五還是會塞滿車的。興建高鐵，只是解決到宜蘭定點的問題，到各鄉鎮的最後一哩路，如不妥善規畫，高鐵蓋好後恐怕也不樂觀。

高鐵 宜蘭 賀陳旦

延伸閱讀

宜蘭高鐵爭議 張景森：誰在操作行政院？

質疑誰操作政院？ 張景森發影片痛陳黨內都不贊成宜蘭高鐵 卻沒人敢說

政院核定高鐵延伸宜蘭 預計11年完工

張景森再批宜蘭高鐵 提中國高鐵建設淪政治導向後 多地客流淡慘被閒置

相關新聞

居住正義要擴大更要精準

「三百億元中央擴大租金補貼專案」截至今年六月底已有約八十五萬戶核定受惠，社會住宅也持續擴充，顯示居住支持已成為穩定青年、弱勢與租屋家庭的重要政策工具。然公共資源愈擴大，資格審查、使用管理與經費核銷就愈不能停留在「文件符合即可」。

公共建設成選票提款機 台灣何時才能走出肉桶政治

前政務委員張景森以「肉桶政治」批評高鐵延伸宜蘭，甚至因此退出民進黨，引發政壇震撼。他認為政府斥資約三千五百億元興建宜蘭高鐵，是基於地方選舉考量，而非國家整體利益，因此形容為「不智的投資」與「極大的歷史錯誤」。

建高鐵前 先完善宜蘭交通網

行政院稱為解決多年來國五假日經常塞車的噩夢，拍板興建宜蘭高鐵；交通部未經完善評估環境及未來營運虧損問題，就決定此舉，這引來前交通部長賀陳旦及前政委張景森批評，張甚至要退出民進黨。但賴政府仍決定要興建。

供應鏈韌性…台半導體產業背後的隱憂

近年來，ＡＩ快速發展，台灣半導體產業的重要性與日俱增。台積電憑藉首屈一指的先進製程，成為全球科技產業不可或缺的核心企業，也因此被譽為「護國神山」。這份成就是數十年努力累積的成果，更是全體國人的驕傲。

賴政府在乎權力 甚於食安

中聯致癌油風暴持續延燒，範圍愈來愈廣。事發至今快一個月，政府仍無法給全民真相，問題油已被民眾吃下肚；執政黨發言人、民代和官員又接連出現各種荒腔走板的說詞。為抗議政府把關食安的無心，在野黨日前號召民眾上街頭展現民意，要求政府兌現「做不好就換掉」的標準。

政治責任無人負 民怨如何消退

前日凱道上的人潮與怒吼，已清楚畫下「食安不是政治提款機，而是人民基本生存權」這道底線。「我是人、我反毒台」集會的意義已超出參加人數，它把地方首長、在野黨、基層民怨三者凝結成一股壓力，直接指向中央把關失能與態度傲慢。接下來的走向，檢驗賴政府如何看待民眾餐桌在施政中的順序。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。