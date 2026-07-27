建高鐵前 先完善宜蘭交通網

行政院稱為解決多年來國五假日經常塞車的噩夢，拍板興建宜蘭高鐵；交通部未經完善評估環境及未來營運虧損問題，就決定此舉，這引來前交通部長賀陳旦及前政委張景森批評，張甚至要退出民進黨。但賴政府仍決定要興建。

筆者經常往返台北、羅東，發現宜蘭、羅東與台北間的客運，不論班次車種都算多，平日來往方便。而國五塞車，大都只在假日，故觀光才是塞車主因。宜蘭連接台北（或基隆、新北）的縣外交通雖然發達，縣內各鄉鎮的交通連結卻非常不便。若從台北搭客運或火車到宜蘭、羅東，非常快速；但若還想去其他鄉鎮，就缺乏綿密的接駁工具，也就造成自己開車才會方便的狀況。這與台北相反，外縣市民眾知道台北大眾運輸便利，停車也相對不方便，故多不會開車來台北玩。

政府如不將宜蘭的鄉鎮公共運輸網建設完善，讓民眾到宜蘭轉乘方便，到了假日，國五還是會塞滿車的。興建高鐵，只是解決到宜蘭定點的問題，到各鄉鎮的最後一哩路，如不妥善規畫，高鐵蓋好後恐怕也不樂觀。