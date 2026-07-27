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公共建設成選票提款機 台灣何時才能走出肉桶政治

聯合報／ 黃鎮／大學教師（高雄市）

前政務委員張景森以「肉桶政治」批評高鐵延伸宜蘭，甚至因此退出民進黨，引發政壇震撼。他認為政府斥資約三千五百億元興建宜蘭高鐵，是基於地方選舉考量，而非國家整體利益，因此形容為「不智的投資」與「極大的歷史錯誤」。

所謂「肉桶政治」（Pork Barrel Politics）源於十九世紀美國，原指農場主人將醃豬肉放入木桶供眾人爭食，後引申為政治人物運用公帑在選區大量投入公共建設，以換取選票支持。說穿了，就是「花全民的錢做人情給地方」。

張景森的批評是否合理？答案並非簡單的是或否。若高鐵延伸宜蘭確能改善東部交通瓶頸、提升國土韌性、促進區域的均衡發展，即屬國家重大建設。

反之，若成本效益不足，卻因選舉壓力強行推動，便難免令人質疑具有肉桶政治色彩。因此，真正應討論的不是「要不要蓋」，而是「值不值得蓋」。

回顧台灣政治發展，肉桶政治並非新鮮事。從早年部分大型體育館、文化館、快速道路，到選前密集宣布地方建設，乃至前瞻基礎建設計畫，都曾引發資源分配是否偏重選票考量的爭議。由此可見，不論藍綠執政都難以完全擺脫政治分配的誘惑。

究其原因，在於民主政治存在任期與選舉壓力。建設最容易展現政績，剪綵、動土、開工都能立即創造政治聲量；至於二、三十年後是否真正發揮效益，往往已非決策者必須承擔的政治成本。英國思想家柏克曾說：「政治是一種為未來世代服務的責任。」然而現實卻常成了「今天剪綵、明天選舉，後天成本留給下一代」。

肉桶政治最大的危害在於造成三項後果：第一，加重國家財政負擔，排擠教育、社福、國防等真正迫切的支出；第二，造成資源錯置，使有限經費投入效益有限的建設；第三，形成「有吵有糖吃」的政治文化，使政策失去公平與效率。

要革除這項積弊﹖關鍵在建立制度。例如重大公共建設應全面公開成本效益分析，引進第三方專業審查；強化立法院與審計監督，並建立完工後績效追蹤制度，讓公共投資接受全民檢驗。更應培養成熟公民文化，讓選民不只問「蓋了沒有」，更問「值不值得」。

真正的政績不是水泥鋪得多厚，而是能否經得起時間考驗；真正的建設也不是選舉前的煙火，而是下一代仍願意為今日決策喝采。

當政治不會只是「分資源」而是在「負責任」，台灣才能真正走出肉桶政治的循環。

高鐵 張景森 宜蘭

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