居住正義要擴大更要精準

「三百億元中央擴大租金補貼專案」截至今年六月底已有約八十五萬戶核定受惠，社會住宅也持續擴充，顯示居住支持已成為穩定青年、弱勢與租屋家庭的重要政策工具。然公共資源愈擴大，資格審查、使用管理與經費核銷就愈不能停留在「文件符合即可」。

聯合報廿六日頭版報導，近期雙北部分社宅停車場出現多輛名車，加上高收入網紅被揭露實際居住於社宅，引發「富人合法占用社宅」的質疑。名車本身不能直接證明住戶違規，報導中的部分車輛也可能是附近居民依法承租車位；但問題是現行制度能否反映住戶的實質負擔能力，以及主管機關能否在保護個資的同時，對重大爭議提出去識別化、可受公評的查核說明。

社宅之申請資格，不能過度依賴於申請時的申報所得與名下不動產。面對網紅、直播主、自營工作者及公司經營者等非典型收入型態，應在法律授權及個資保護下，交叉檢視家庭實際居住成員、所得變動、投資情形、高價動產等風險訊號，並建立租期中定期複查及異常觸發查核機制。豪車只能是查核線索，卻不能成為單一取消資格的證據。

租金補貼同樣需要精準治理。近期全台約有上百個地址，同時出現六戶以上申請，且每人居住面積低於六點八八平方公尺；雖不能直接推定詐領，卻足以列為高風險案件。最低居住面積不宜成為機械式排除弱勢房客的門檻，應結合租約、地籍、建物用途、租金結構及實際居住情形查核，責任重點放在虛假租約、違法隔間與不當出租者。至於租金補貼是否推升租金，據二○二五年續約資料，約八成租金維持不變，尚不足以證明有普遍漲租情形，但仍應持續追蹤不同地區與住宅類型的局部壓力。

另一個容易被忽略的環節，是包租代管社會住宅的修繕補助。依現行規定，地方主管機關委任租屋服務事業，以代收代付方式辦理修繕獎勵費的申請與核撥，業者確實扮演協助房東申請的角色；申請時也須檢附修繕前後的照片、發票或收據。然「文件齊全」不必然代表修繕的真實、必要且價格合理；若僅書面核銷，仍可能出現重複申請、虛列項目、關係廠商開票，甚至補助未真正用於改善房客居住品質等弊端。

政府應增加房客簽認、檢具時間與地點資訊的照片、比對異常單價、隨機現勘及跨年度重複項目勾稽；查有不實者，除追繳補助，也應納入業者違規記點、績效扣分、停權及移送機制。

居住正義不能只用核定戶數或興建戶數衡量，從社宅入住、租金補貼到修繕補助，均應建立全周期的資格複查、風險預警、透明問責等機制。阻絕漏洞不是限縮照顧，而應避免公共資源被「懂規則」的人優先取得，才可讓真正需要者住得起、住得安全而有尊嚴。