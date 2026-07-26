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高鐵東延 落實城鄉均衡的契機

聯合報／ 陳宏彰／博士候選人（台北市）

前政委張景森公開對「高鐵延伸宜蘭」計畫表達反對意見，並宣布退出民進黨，引發社會各界關注。然而，若將交通建設提升至國家長遠發展與空間戰略的層次來審視，高鐵東延不僅是區域交通的改善，更是台灣邁向綠色運輸、落實城鄉均衡的關鍵基礎建設。對於僅以短期效益衡量而反對之聲，筆者實難苟同。

交通發展不應重蹈過度依賴公路運輸的覆轍。筆者曾親身以單車騎乘北宜公路，深刻體認該路段受限於自然地形，不僅耗時耗能、安全條件堪慮，更無法藉由無限制的拓寬來滿足與日俱增的短距離運輸需求。隨後北宜高速公路與雪山隧道的開通，雖曾短暫紓解蘭陽平原與西岸的交通瓶頸，但如今每逢假日的嚴重壅塞，已然證明公路運輸的胃納量存在著難以突破的物理極限。

回歸工程與運輸效能的本質，軌道運輸方為真正符合公共利益與環保訴求的解答。從力學與工程的客觀斷面來看，無論是橋梁的跨距或隧道的開挖，鐵道系統的通車截面積，遠遠小於動輒四線、六線的公路系統。這意味著鐵道建設對自然環境的擾動更小、土地利用效率更高，契合當今節能減碳的綠色交通趨勢。

此外，交通建設的最終目的，在於縮短城鄉差距。筆者數年前曾赴斯洛伐克實地觀察，發現該國在處理工業區與農業區的空間配置時，正是透過高效的運輸網絡作為微血管，將城鄉無縫連結。高鐵延伸宜蘭，能讓宜蘭在保有農業平原優美生態的同時，共享都會區的高效生活圈，避免純樸鄉間被過度開發的水泥叢林吞噬。

經濟發展的前提在於「有效的運輸」，若國家建設停留在擴建公路的舊思維，整體的發展將永遠受困於車陣之中。筆者不僅支持高鐵延伸宜蘭，更期盼政府能具備前瞻眼光，積極評估並推動「高鐵環島」的長遠願景。唯有建立環繞全台的高速軌道網，方能真正發揮公共運輸的極致價值，並讓台灣以具備先進綠色運輸系統的國家之姿，再次於國際舞台上展現傲人的建設實力。

高鐵 北宜公路 宜蘭

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