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真蓋出盲腸高鐵 誰扛責

聯合報／ 蔡田／退休教師（台北市）
漫畫／波波
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行政院日前核定高鐵延伸宜蘭計畫，總經費近三五二二億元，預計二○三六年通車。然而，消息公布後，不僅引發社會議論，前行政院政務委員張景森更因無法認同此案，宣布退出民進黨。他直言，政府為了地方選舉利益，將投入近四千億元興建一條「沒有必要，沒有實際效益的盲腸高鐵」，是極不智的投資，也是重大的歷史錯誤。

這讓筆者想起前不久另一則地方公共工程新聞。高雄市的九如橋剛耗資五億元興建完成，卻因橋體兩側紅色欄杆造型酷似日本神社鳥居，引發爭議，市府最後緊急連夜改漆為白色，外界也質疑重新塗裝所增加的公帑支出，究竟應由誰負責？過程缺乏審查機制，市政府也該給外界一個清楚的交代。

兩起事件看似無關，卻反映同一個問題：重大公共建設一旦決策失當，最後埋單的都是納稅人。因此，不禁想問行政院長卓榮泰：倘若高鐵延伸宜蘭最終證明效益不彰，甚至成為外界所稱的「盲腸高鐵」，鉅額投資造成的財政負擔，又該由誰來承擔政治責任？如果依然「船過水無痕」的話，這樣的決策是否太草率，也太不負責任了？

更令人憂心的是，此案目前仍有多項爭議猶待釐清，爭議未除就倉促決策，這不是負責任的作為。

首先，距離年底地方選舉僅剩一百多天，此時拍板如此龐大的建設案，難免令人質疑是否帶有政策利多與選舉操作的考量。重大公共建設攸關國家長遠發展，不應淪為選舉工具。

其次，本案目前仍在環評行政訴願程序當中。在法律程序尚未完成之前即核定推動，不僅容易引發程序正當性的質疑，也無助於化解社會對立。即使日後訴願遭駁回，反對者仍可提起行政訴訟；若工程開工後又因司法程序而停工，不僅延宕工期，更可能造成龐大的社會成本。

再者，值得注意的是，目前公開反對此案者除了公民團體外，更具觀瞻的是多位曾參與交通政策制定的前高層，包括交通部前部長賀陳旦、前政務委員張景森等人。賀陳旦甚至公開邀請現任交通部長就此案進行公開辯論，至今從未見現任交通部長正面回應。面對如此重大的政策爭議，政府若缺乏公開說明與充分溝通，社會疑慮只會持續升高，並不會因定案而自動煙消雲散。

重大建設可以有不同方案，也可以有不同立場，但不能沒有充分論證，更不能缺乏公開對話。政府若真有信心，就應以完整的運量預估、成本效益分析、財務規畫及風險評估說服社會，而非急於定案。

此項公共建設預計耗費數千億元，未來還有追加預算的可能，對於國家財政與未來子孫的發展影響甚巨。今天真正需要回答的，不是高鐵能否延伸宜蘭，而是如果未來證明決策錯誤，造成鉅額資源浪費，究竟誰願意為這項歷史決策負責？當有權決策者都可以不負責任的隨意做決定，我們還算是民主法治國家嗎？

高鐵 宜蘭 張景森

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