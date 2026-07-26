品德教育 才是食安治本之道

六月底爆發的致癌食用油事件，中央政府至今的態度和作為可謂推諉塞責、顢頇失能，連行政院長的道歉都是被情勢逼出來的，表示在他治理下發生危及人民健康的事，他只覺得遺憾，毫無愧疚之心；草菅人命，莫此為過。

也許政府比較正面的作為是提出《食安法》修法，但也有人認為只是修法也救不了食安，必須建置全方位的預警系統。然而所有這些仍然只是治標而不治本，因為出問題的關鍵不是法令或制度，而是人的品德。

一個極力強調「拚經濟」而忽視品德的社會，其實會鼓勵一種以利益為導向、唯利是圖的社會價值觀，當個人利益與道德產生衝突時，只要利益足夠誘人，擁抱利益、背離道德似乎是必然的結果。

不只不肖商人會見利忘義、鋌而走險，油品檢驗的各級把關者也是人，也會被利益誘惑而腐化、墮落。所以不論法令或制度多麼健全，都是外在制裁，只有培養品德、壯大道德良心，才能產生內在制裁，這才是治本之道。

幾天前我碰到一所私立中學的董事長，說她們學校今年有六成以上的學生可以考上台大，臉上充滿了成就感；我回她說：「我經常告訴台大學生，你們聰明、能力強，但是如果品德不佳，對社會的危害更大。」她的回應是：「我們學校很重視品德，『禮義廉恥』的匾額一直掛著呢！」

台大舊體育館也一直掛著台大校訓「敦品勵學、愛國愛人」，但是有幾個師生對它有感？有多少台大人在求學期間心繫著：提升品德、將來服務社會、造福人群？存在主義哲學家雅斯培說：教育是一個靈魂喚醒另一個靈魂；但是在智育掛帥、功利主義泛濫的今天，大學成了高級職業訓練所，德育只是用來粉飾太平。

希臘哲學家亞里斯多德的倫理學論述中，最重要的結論是：品德是幸福的必要條件。哲學家是從思考「人應該如何活？」中得到「品德和幸福人生密切相關」的答案。可惜我們的社會誤解哲學、輕視哲學，對於「人生」普遍缺乏深刻的哲學思辨能力，所以多數人一生只停留在「爭名逐利、趨利避害」這種層次的思維，品德的意義和價值只被當成口號、流於形式，所以劣質的人性面主導大多數人的一生，也就不足為奇！

食安問題過去發生，現在發生，如果國人的品德沒有普遍提升，未來也一定會再發生；然而，如果我們不採哲學思辨的方式進行品德教育，將會流於空談。