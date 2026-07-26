星期透視／凱道反毒油 盧蔣順勢結盟

七二五藍軍集結凱道反毒油，人數爆棚溢出景福門的主因在賴政府對毒油的危機處理不到位，黨政高官論述又沒同理心，民眾的疑慮與不滿順勢成為台北市長蔣萬安號召上街頭的最強後盾；蔣開第一槍後，台中市長盧秀燕廿一日號召線上國是會議，聚集十七縣市的正副首長並作出包括中央成立應變中心、總統召開食安國是會議等結論。

會議結束後，盧、蔣參與政院食安修法會議，但認為衛福部臨時提出大量新版條文，部會看法分歧，直指中央根本沒準備好，故提早離席；從蔣萬安宣示七二五上街遊行後，盧蔣一連串動作搭配，廿四日更與立委會師，除呼應民眾對食安的迫切需求，展現姊弟默契外，也形塑了組織動員與空戰相互聲援的「盧蔣聯盟」，更能產生顧食安、拚選情與啟動政黨輪替等三層次的效果。

首先，盧蔣非因政治利益而刻意結盟，而是以「媽媽市長」與「三寶爸」暖心人設立基，不捨民眾甚至連最基本的食安權利都被剝奪的情況下為民請命，作為民眾對政府滿腔怒火的宣洩出口；盧蔣登高一呼，韓國瑜、侯友宜等黨內大咖、藍白兩黨主席及縣市長也都到場聲援，捍衛民眾食安權利。現場不乏年輕族群、帶著孩子的父母一同參與，更讓這場護食安的集結有了明顯的破圈效應，不僅形塑了公民的主場，更化解綠營想將其政治操作的企圖。

其次，即便盧蔣都極力降低這場集結的政治性，但盧蔣聯盟的儼然成形，已經藉食安議題讓藍軍主導年底選舉的議題設定，擴大國民黨民生戰線主軸；除讓綠營縣市長及候選人不敢直接表態面對，對其產生制約力量外，更藉此議題建構了平台，讓藍營縣市長及候選人也順勢搭著這波最強議題衝刺選情，形成了「地方包圍中央」的態勢。盧蔣的外溢效果也日益明顯，穩新北不在話下、拚高雄或都有機會。

再者，盧蔣分進合擊，也展現二○二八政黨輪替的企圖。蔣以強大火力直攻賴政府強化空戰力道，盧藉組織動員穩住基本盤，姊弟分進合擊、相互拉抬，不僅對決賴卓，更建構了進取二○二八的能量，以盧作主帥，蔣當先鋒，就像「破風手」與「衝線手」般的合作無間。畢竟綠營執政，總統賴清德掌握主場，當能以逸待勞，對藍軍來說，要逆勢仰攻，唯有超前部署，而盧蔣站到第一線抗綠顧民生，便是吹起了二○二八訴求政黨輪替的集結號。

雖盧蔣聯盟有利基，但仍得控制風險。第一，綠營攻堅的主調是盧蔣以食安進行政治動員，並指其製造仇恨、操弄對立，企圖轉移失職焦點，便是想將藍營食安主軸政治化，畢竟只要政治化，綠營群眾便能歸隊，更可限制議題操作的正當性，進行風險管控；故不只是七二五集結活動，甚至是後續的抗爭，盧蔣或藍軍更要強化說服民眾抗爭是「公民的主場」，盧蔣只是民眾怒火的宣洩出口、是代言人，以壓制綠營的政治盤算。

第二，盧蔣聯盟建構與藍軍縣市長的連結，勢必對鄭麗文的黨中央形成壓力，放大競合關係，畢竟鄭的企圖心明顯，蔣號召七二五集結，黨中央迅速推出「我是人、我反毒台」的主軸，雖是分進合擊，但也是互別苗頭；盧蔣如何建構或維持與黨中央的互信，不讓有心人挑撥，也是當務之急。

七二五的凱道展現公民主場，盧蔣為民請命只是順勢而為。倘綠營在蓋牌、甩鍋與處理不力後，仍將民眾卑微的請求都政治或選舉框架化，無視超過八萬公民的怒吼，那換掉傲慢的執政黨，也是剛好而已。

（作者為文化大學廣告學系教授）