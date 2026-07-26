5風暴測試政府治理斷裂

中聯油脂沙拉油致癌物檢驗超標事發已近一個月，這段日子執政官員的屢次失言、相關部門的「慢半拍」，無疑加劇了政治對立及民眾不安，也為昨天人民走上凱道參與「我是人，我反毒台」集會添加柴火。確實，食安風暴並非台灣近期面臨的單一危機。當戰爭、關稅、毒油、ＡＩ與民調低落問題同時齊聚，政府不能再用「危機公關思維」代替國家戰略。這幾項看似彼此無關的事件，其實共同指向台灣最深層的脆弱：對外高度依賴，對內信任不足。

首先，中東戰火已從美伊衝突逐漸向海灣國家與代理人戰場擴散。伊朗封鎖荷莫茲海峽，美軍擴大對伊朗的空襲；沙烏地聯軍則攻擊葉門胡塞武裝據點，巴林、科威特也直接打擊伊朗境內目標。這已不是單純的區域衝突，而是能源、航運、製造與金融等產業風險同時升高。對台灣而言，中東戰爭不必打到台海，衝擊就已先抵達，油價、天然氣、航運保費、化肥、農藥與原物料成本一旦上升，將沿著電價、運輸、食品、農業與製造業層層傳導。

其次，與能源風險同時逼近的，是美國重新築起的關稅高牆。美國對部分台灣產品適用百分之十的稅率，已於廿四日生效。更值得警惕的是，關稅與投資已被綁在一起；美國要的已不只是台灣購買武器或能源，而是晶圓廠、ＡＩ產能、供應商、人才、投資與稅基。赴美投資之後，哪些價值仍留在台灣？

ＡＩ則是一體兩面的變局，可能為台灣帶來黃金十年，也可能製造更深的社會裂谷。當半導體、伺服器與資料中心獲利快速成長，傳統產業、中小企業與受薪階級若沒有同步提升生產力，便會出現Ｋ型經濟分化與貧富差距倍數拉大的危險景象。因此，ＡＩ的最後一哩路，不在晶片，而在產業革命成長的分配問題；也不在算力，而在全民能否分享生產力的紅利。

毒油風暴更揭露台灣內部治理的斷裂。這場食安危機令人不安的地方，不只是「油出了問題」，而是原料把關與允收標準過於寬鬆、生產製程與重要管制點未落實、資訊沒有即時上報、預警資訊未有效串聯的蓋牌爭議，與產品流向無法迅速掌握等問題。並且，政府急著討論合格產品能否重新上架，但人民卻還不知道汙染原因、責任歸屬與暴露範圍，技術上的「檢驗合格」便無法轉化為政治上的「值得相信」。

這也說明賴清德總統與日本首相高市早苗的民調，為何值得對照。如今兩人的支持度都已落入四成左右的政治警戒區。六月底民調顯示，賴總統施政滿意度為百分之四十四，不滿意度百分之四十七點六，不滿意度已超越滿意度；日本七月多份民調則顯示，高市內閣支持率約在百分之四十一至四十九之間，部分調查也已出現「死亡交叉」，也傳出高市近期將改組內閣及黨組織以回應政治壓力。

但值得台灣借鏡的，不是民調下跌就換人，而是賴政府必須把民調視為治理警報，並清楚認知這並非宣傳技術問題；賴政府除了形式上的改組，更需要的是治理方式的改組：從單向的宣傳轉為完整而透明的揭露，從部會分治轉為跨域指揮，從補貼止痛轉為結構改革。

今天台灣面對的並不是五場彼此獨立的風暴，而是一場國家治理能力的總體壓力測試：中東戰爭考驗能源韌性、美國關稅考驗產業自主、ＡＩ考驗利益分配、毒油考驗監管能力、民調則考驗政府能否把經濟成長轉化為人民信任。

外部風暴無法選擇，內部脆弱卻可以改革。台灣最大的風險，從來不是世界變得太快，而是治理仍停留在上一個時代。