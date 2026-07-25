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致癌油風暴 政府從不良變無良

聯合報／ 林法／公退（彰化市）

「人生近看是悲劇，遠看是喜劇」，但不管什麼尺度看毒油風暴，一天到晚喊「愛台灣」的綠營，都有本領將百姓日常變成「悲喜難分的鬧劇」。

十二年前爆發油品食安事件，雖然食藥署長被拔、衛福部長下台、閣揆數度道歉，國民黨仍難逃二○一四年地方選舉及一六年總統大選慘敗噩運，事後還有不少人以「溫良恭儉讓」，諷刺馬前總統的軟弱作風與權力流失。如今政府系統性失靈，致癌油流竄全台數月，不僅無人下台，尚能好整以暇把責任撇得一乾二淨。從政者應有「起碼的格調」，請問賴政府沾得上邊嗎？

從嗆聲「沒逼吃毒油」、公然「肘擊甩麥」、稱苯駢芘為「植物天然成分」、倉促修法和連高雄市長陳其邁也表達疑慮的重新上架；如今苦茶油出現相同問題，公部門卻打算下半年才啟動專案稽查。是否再次證明「綠能你不能」，只要民怨不沸騰、便意圖拖過十一月選舉，老百姓最在乎的食品安全不重要？

民進黨政府五年前開放美國萊豬、有狂牛症風險爭議的較高齡美牛，和今年四月放寬美國發芽馬鈴薯、提高六倍蘋果「芬普寧」殘留許可量，口稱「接軌國際」、「符合科學」，如今毒油案此種託辭派不上用場，只好惱羞成怒或睜眼瞎扯，如「不必過度恐慌，可經人體代謝」等。那部分「不易恐慌」的選民，與凡事「代謝快速」的鐵粉，才是他們訴求的重點對象？

十幾年來，食安問題影響範圍「擴大再擴大」、政府「從不良到無良」，再這樣下去，未來只會有更多草菅人命的戲碼。因此「自己身家自己救」，不想陪演「愛台灣」鬧劇的，今天凱道見！

陳其邁 民進黨 國民黨

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