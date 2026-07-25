喝水排苯駢芘？源頭就該移除

近期中研院陳建仁院長於立法院備詢時表示，「多喝水確實可以排掉苯駢芘」，並進一步說「任何致癌物都是這樣」，引起爭議。然此「喝水就能解決暴露問題」誤解，已有台大公共衛生學院詹長權教授予以駁斥。

在此，筆者想到國內河川水質管理以「管末排放濃度管制」，雖然容易操作，但一直無法解決日益惡化的河川汙染。濃度管制目前最普遍的管理方式，例如：汙水放流水之生化需氧量排放濃度管制以生化需氧量（ＢＯＤ）每公升小於卅毫克為標準，企業只要排放口符合法規即可排放；也就是說只管制單一出口濃度，但同時有多個企業排放汙水卻無管制？舉例說明：一家企業排放汙水量符合規定；然而，如果有廿家企業同時各排放同樣「符合標準」的汙水量，反而可能排放高於法規數倍的汙染量進到河川中，可見單家企業的「合格」不等於整體環境安全。

近年國際主流逐漸改採總量管制，應該管理的是河川承受的汙染總量，而非只有單管的排放濃度。例如一條河川的某段落可承受一定標準的汙染物，那在承載能力內，只能有數家企業排放合規的汙水。如此以河川健康為主體，才是真正的保護環境。

其實，食品安全與河川汙水總量管制的概念非常接近。人體若吃進苯駢芘，就算人體會代謝，但若持續暴露，代謝速度追不上攝入速度，累積風險仍會增加。真正重點是源頭移除汙染食品，而不是「多喝水」。