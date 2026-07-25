快訊

NBA／決定了！詹姆斯2年800萬美元降薪加盟76人 與安比德組4巨頭

聽新聞
0:00 / 0:00

喝水排苯駢芘？源頭就該移除

聯合報／ 陳宜清／大學環工教授（彰縣大村）

近期中研院陳建仁院長於立法院備詢時表示，「多喝水確實可以排掉苯駢芘」，並進一步說「任何致癌物都是這樣」，引起爭議。然此「喝水就能解決暴露問題」誤解，已有台大公共衛生學院詹長權教授予以駁斥。

在此，筆者想到國內河川水質管理以「管末排放濃度管制」，雖然容易操作，但一直無法解決日益惡化的河川汙染。濃度管制目前最普遍的管理方式，例如：汙水放流水之生化需氧量排放濃度管制以生化需氧量（ＢＯＤ）每公升小於卅毫克為標準，企業只要排放口符合法規即可排放；也就是說只管制單一出口濃度，但同時有多個企業排放汙水卻無管制？舉例說明：一家企業排放汙水量符合規定；然而，如果有廿家企業同時各排放同樣「符合標準」的汙水量，反而可能排放高於法規數倍的汙染量進到河川中，可見單家企業的「合格」不等於整體環境安全。

近年國際主流逐漸改採總量管制，應該管理的是河川承受的汙染總量，而非只有單管的排放濃度。例如一條河川的某段落可承受一定標準的汙染物，那在承載能力內，只能有數家企業排放合規的汙水。如此以河川健康為主體，才是真正的保護環境。

其實，食品安全與河川汙水總量管制的概念非常接近。人體若吃進苯駢芘，就算人體會代謝，但若持續暴露，代謝速度追不上攝入速度，累積風險仍會增加。真正重點是源頭移除汙染食品，而不是「多喝水」。

陳建仁 中研院 立法院

延伸閱讀

油品問題連環爆！專家促驗所有食用油

苦茶油「低溫、冷壓」仍檢出苯駢芘！專家籲全面稽查所有食用油

檢驗合格 19批油品可重新上架

食用油脂廠缺失政府早知情 林淑芬：食藥署報告指HACCP「6成不合格」

相關新聞

戰場在中東 「考卷」已送到亞洲 台灣務實能源戰略何在

日前在菲律賓馬尼拉召開的東協外長會議，外交官們在迎接美國國務卿魯比歐時，人人面帶笑容。然而在笑容背後，許多外交官對華府未採取行動終結伊朗戰爭深感不滿。

想和伊朗談判 川普恐得靠中俄斡旋

美國國防部長赫塞斯在參議院聽證會中說，美國對伊朗的戰爭已花了三七五億美元。美以伊戰爭打了五個月，現已陷入泥沼，川普轟炸橋梁、電力、能源工廠，也喚不回伊朗回到談判桌；嚴厲的狠話，伊朗都當馬耳東風。伊朗仍控制荷莫茲海峽，革命衛隊也強硬攻擊中東半島的美軍基地，鐵桿兄弟葉門胡塞組織，也在紅海攻擊沙烏地油輪，中東衝突愈演愈烈，又推升國際油價破百美元；聯合國警告中東危機失控。

讀家觀點／三中案廿年 遲來的正義不是正義

近日馬總統所涉三中案，因最高法院駁回檢方上訴、無罪確定。從遭告發到洗刷冤屈，竟歷時二十年。

喝水排苯駢芘？源頭就該移除

近期中研院陳建仁院長於立法院備詢時表示，「多喝水確實可以排掉苯駢芘」，並進一步說「任何致癌物都是這樣」，引起爭議。然此「喝水就能解決暴露問題」誤解，已有台大公共衛生學院詹長權教授予以駁斥。

致癌油風暴 政府從不良變無良

「人生近看是悲劇，遠看是喜劇」，但不管什麼尺度看毒油風暴，一天到晚喊「愛台灣」的綠營，都有本領將百姓日常變成「悲喜難分的鬧劇」。

護健康 上凱道反致癌油

這幾天，我走進超市買油，站在貨架前比平常多看了好幾分鐘。過去買油，只會比較價格、品牌，如今卻忍不住反覆確認產地、製造商，甚至懷疑家裡早已吃下肚的油，到底安不安全。原來，最讓人不安的，不只是毒油，而是我們對食品安全開始失去信心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。