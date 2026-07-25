護健康 上凱道反致癌油

這幾天，我走進超市買油，站在貨架前比平常多看了好幾分鐘。過去買油，只會比較價格、品牌，如今卻忍不住反覆確認產地、製造商，甚至懷疑家裡早已吃下肚的油，到底安不安全。原來，最讓人不安的，不只是毒油，而是我們對食品安全開始失去信心。

更令人憤怒的是，事件爆發後，執政者給人的感覺竟像是事不關己，沒有人願意承擔政治責任，也鮮少看見執政黨準備投入年底選舉的政治人物站出來替人民發聲。有的人選擇避而不談，有的人則發表失當言論，甚至以不精確的說法淡化風險、混淆視聽，讓不少民眾誤以為毒油問題沒有那麼嚴重。人民擔心的是每天吃進肚子的東西，政府回應的卻像是在告訴大家：「事情沒有那麼嚴重。」這種態度，怎麼不讓人寒心？

台北市長蔣萬安號召民眾走上凱道「反毒油」，筆者願意站出來支持。因為當政府無法讓人民安心時，人民只能自己站出來，捍衛自己的健康。自己的生命自己救，自己的健康也要靠自己守護。如果大家都保持沉默，把毒油的風險視為小事，等到有一天躺在病床上，才懷疑自己究竟吃錯了什麼，一切都已經太遲。

更令人難以接受的是民進黨的雙重標準。二○一四年油品食安事件時，民進黨以最高標準要求行政院長下台、總統道歉；如今面對致癌油事件，卻只看到推託卸責，甚至發稿要求外界「不要政治攻擊」。

人民要求總統賴清德向社會道歉，要求行政院長卓榮泰、衛福部長石崇良及食藥署長姜至剛負起政治責任，難道不合理嗎？如果民進黨認為今天的要求太過嚴苛，不妨先回頭看看，當年的自己究竟是如何要求別人的。

今日走上凱道，不是為了支持哪一個政黨，而是要告訴執政者：食品安全沒有顏色，人民的健康，更不該成為任何人推卸責任的代價。