戰場在中東 「考卷」已送到亞洲 台灣務實能源戰略何在

日前在菲律賓馬尼拉召開的東協外長會議，外交官們在迎接美國國務卿魯比歐時，人人面帶笑容。然而在笑容背後，許多外交官對華府未採取行動終結伊朗戰爭深感不滿。

這場戰爭已重創東南亞國家的經濟。東協官員在會場內對魯比歐以禮相迎；但在會場外卻因能源價格上漲、船運受阻、企業成本失控焦頭爛額。東協外長更就中東局勢發表聯合聲明，要求立即停火並恢復海峽通行；但真正要追問的其實不是伊朗是否可信，而是美國擴大戰爭之後，能不能收拾外溢亞洲的代價。

台灣不能把東協呼籲恢復荷莫茲海峽自由通航當成東協在發牢騷。台灣九成六以上能源仰賴進口，石油安全存量法定標準雖為九十日，天然氣卻僅十一日。經濟部曾評估調度後可供應至八、九月，但目前無虞不等於長期安全。荷莫茲若持續全面封鎖，受傷的不只是加油站的價格，而是燃氣發電、石化原料、航空海運、肥料與食品成本，最後一路傳到半導體工廠的電力可靠度與出口競爭力。

主計總處七日公布上個月消費者物價指數（ＣＰＩ），年增率達百分之二點六，創下近十七個月最大漲幅，連續兩個月突破央行設定的百分之二通膨警戒線，油料費是主要推手。政府雖靠油電平穩機制壓低對物價衝擊，但「凍漲」不是免費午餐，只是把帳單從消費者移到中油、台電與國家財政。戰事拖愈久，則企業毛利、物價、民間消費與政府預算就愈難守住。中經院日前將全年ＣＰＩ預估上修至百分之二點○二，突破通膨警戒線，更已透露警訊。

然而，危機也並非全無機會。對台灣ＡＩ晶片、節能設備與儲能系統的需求也可能增加；更重要的是它迫使台灣加快與美國與澳洲在天然氣源、再生能源、儲能及穩定低碳基載的合作與資源配置。但這些只能算轉型紅利，並不能拿來粉飾能源脆弱；靠中東戰爭來推動能源改革，代價永遠會比在平時準備來得昂貴。

台灣的國家利益不是在親美與疑美之間選邊，而是把友美建立在自助上。天然氣儲備不能只等二○二七年才提高到十四日，而應建立可承受更長封鎖的國家級能源戰略；油電補貼也應由全面壓價改為照顧弱勢與關鍵產業，避免國營事業被迫吞下看不見的巨額虧損，最後再轉嫁給全民。對於能源，從提高天然氣安全存量、分散長約來源、加快接收站與儲槽韌性建設、強化需求管理與電網穩定，這些都不該當成部會例行公事。若中東危機能逼出台灣更務實的能源戰略重整，才是少數值得把握的正面效果。

東協此刻對美國的疑問，也是台灣要面對的問題；我們不能把自己的能源命脈，押注在別人會「及時出手」。戰場在中東，考卷卻已送到亞洲。若台灣還只把美伊戰火看成國際新聞，則下一次被現實提醒的代價，恐怕就不只是油價而已。