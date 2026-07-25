想和伊朗談判 川普恐得靠中俄斡旋

美國國防部長赫塞斯在參議院聽證會中說，美國對伊朗的戰爭已花了三七五億美元。美以伊戰爭打了五個月，現已陷入泥沼，川普轟炸橋梁、電力、能源工廠，也喚不回伊朗回到談判桌；嚴厲的狠話，伊朗都當馬耳東風。伊朗仍控制荷莫茲海峽，革命衛隊也強硬攻擊中東半島的美軍基地，鐵桿兄弟葉門胡塞組織，也在紅海攻擊沙烏地油輪，中東衝突愈演愈烈，又推升國際油價破百美元；聯合國警告中東危機失控。

脆弱的ＭＯＵ如同廢紙一張，伊朗其實一開始就無意和談，停火期賣掉六十億美元的石油給中國，讓國內凋敝的民生有一點喘息。有了油價款，再封荷莫茲海峽，回望川普，伊朗只覺得美國太愚蠢。

川普從一開始就誤判伊朗形勢，聯合以色列發動師出無名的美以伊戰爭，捅了馬蜂窩，咎由自取；不只伊朗神權組織無法推翻，反而激出強硬的革命衛隊掌權。美國認為伊朗內部通膨嚴重、民生窮困，人民快要活不下去；伊朗卻吃定美國，只要封了荷莫茲海峽，油價一漲，美國通膨升、民怨高、股市跌，川普的期中選舉也玩不下去。伊朗自信空間、時間都對自己有利。

美國和伊朗之間的溝通頻道不來電，價值觀南轅北轍，雙方又無互信基礎，和談難如登天。所以川普的任何威嚇，伊朗都不會理睬；而伊朗對中東美軍基地的反擊，更激怒美國。冤冤相報，伊於胡底？

伊朗對川普愛恨交加，愛他當年主導美國退出核協議，讓伊朗的濃縮鈾，從發電功能進化到現在的武器級核彈；恨他，認為川普這次轟炸伊朗，完全沒有正當性，造成伊朗斷垣殘壁、國土崩壞。美以伊戰爭之前，伊朗是神權國家，由國家領導人掌舵，戰爭開打，革命衛隊當家，變成軍權國家。川普要停戰，伊朗軍政府未必，而且廿三日美國眾議院通過限制川普對伊朗動武的決議，伊朗軍政府更是好整以暇，從被動的應戰，轉為主動的挑釁。

川普要和伊朗談判，委請中國、俄羅斯出面可能會有具體結果。這樣的局面，川普當然不願意，也相當難堪，但若一心要追求共和黨期中選舉勝選，就必須忍吞這口氣。美伊會談代表團中，中東特使威科夫、川普女婿庫許納，在這次戰爭中極力主張攻擊伊朗，都和以色列有盤根錯節的關係：威科夫的政治大金主是以色列人，庫許納和以色列有密切的生意往來。伊朗認為，他們兩位都代表以色列利益，伊朗根本不想和他們談。唯有請中俄和伊朗軍政府談，才可能有決議。

伊朗口口聲聲說，荷莫茲海峽抵得上百顆核彈，話語暗藏玄機，伊朗真心要護衛的，是「保命的濃縮鈾」；特別是，世敵以色列擁有高數量的核彈，伊朗更不可能讓濃縮鈾離開國境。荷莫茲海峽重新自由開放，伊朗在有償條件下也會依從，但濃縮鈾必須緊抱在懷、不能一絲退讓，這部分中俄知之甚明，美國最後恐只能睜隻眼閉隻眼。