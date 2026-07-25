讀家觀點／三中案廿年 遲來的正義不是正義

近日馬總統所涉三中案，因最高法院駁回檢方上訴、無罪確定。從遭告發到洗刷冤屈，竟歷時二十年。

馬英九基金會表示：「正義雖然遲到，但還好並未缺席。」此話已是客氣。去年底二審無罪時，馬總統曾說：「盼我是最後一位受司法追殺的政治人物。」二十年纏訟的委屈與無奈，非當事人難以想像；遲來的正義，早已不是正義。

回首三中案，馬英九擔任國民黨主席期間，為遵守二○○三年民進黨主導修正廣電三法後所定的「黨政軍退出媒體」期限，國民黨於二○○五年啟動中視、中廣股權之出售，並一併處理中影等財產。但相關交易在二○○六年遭游錫堃、柯建銘告發背信等罪。馬英九其後於二○○八年當選總統，歷經特偵組八年偵查，終於在二○一四年以查無不法事證為由簽結。

二○一六年政黨輪替，北檢又「依職權」重啟本案，二○一八年七月馬總統遭起訴，即便一二審均被判無罪，檢察官仍上訴，直至最高法院駁回上訴，始告確定。最高法院的駁回，換不回馬總統寶貴的年華，亦彌補不了這些年奔走法院的身心凌遲。為促進法律產業之進步，提出以下幾點檢討與建議：

一、特偵組對偵查權的自我節制難能可貴，印證北檢濫權起訴之罪過。

本案最初由特偵組歷經八年偵查，其結果理應被檢方高度尊重。蓋特偵組隸屬最高檢察署，領導之檢察總長乃立院同意任命，且組成亦是一時之選，公信力高。三中案，特偵組只問證據、只看法定要件辦案，正是偵查權應有的節制。

相反，邢泰釗接掌北檢旋即重啟三中案，一副「寧可錯殺」之態。馬總統無罪後，邢在卸任聲明仍以近二十四億元不法利得陸續返還國庫為由，標榜起訴正當，殊不知此係黨產會行政和解，與三中案根本牛頭不對馬嘴。

二審均無罪之向心案亦然。向心夫婦二○一九年遭限制出境時邢任北檢檢察長，二○二二年高檢命北檢續查時邢任高檢署檢察長，邢均處檢察一體核心，竟稱「均非於本人擔任台北地檢署檢察長任內偵結」，被冤枉起訴之當事人情何以堪？

二、偵查行為亦應符合刑事妥速精神，案經詳盡調查就要依法「終結偵查」（起訴、不起訴等），而非簽結！

然而，三中案特偵組以行政簽結可謂美中不足。因其未作成起訴、不起訴或緩起訴之處分，導致缺乏實質確定力，無法確保本案至少在沒有充足之新事實、新證據前，不被任意續行調查而得輕易重啟，造成當事人長期處於程序不安狀態。

我國於二○一○年公布《刑事妥速審判法》，對審判久延之被告設有減刑規定；舉重以明輕，偵查亦應符合妥速精神。檢察官經詳盡調查後，即應依法作成起訴、不起訴或緩起訴處分，落實刑事偵查妥速要求。而行政簽結便宜行事之弊，亟待修法矯治。

三、檢察問責，從落實刑法第一二五條「濫權追訴處罰罪」開始

「把手指放在善惡交界之處，就會碰觸上帝的袍服」，檢察官權力之大，本該戒慎恐懼。「多少司法狗屁倒灶，豈容輕輕放過？」（聯合報社論用語）爭氣的檢察官應依刑法主動偵辦三中案、向心案、雷學明案等偵辦檢察官，否則本罪的適用案例仍將少之又少，司法如何取信於民！

如此，馬前總統在司法程序中所受的傷害雖無以彌補，但至少能在中華民國台灣地區從「法制」邁向「法治」，以臻「良制」的進程中，得到些許寬慰吧！」