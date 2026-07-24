從CI思考AI人才培育

生成式ＡＩ快速改變世界，也重新定義教育。從程式設計、ＡＩ人才培育到各級學校課程改革，「如何培養更多ＡＩ人才」已成為各國共同目標。然而，當全球都朝向相同方向奔跑時，台灣更該提出另一個問題：ＡＩ之後，我們還能向世界提出什麼？如果ＡＩ代表的是科技能力，下一階段國家的競爭，將不只是科技競賽，更是文明競賽，真正決定國家高度的，終究不是科技本身，而是科技所服務的價值。

ＡＩ可以分析資料、生成內容、協助決策，甚至參與科學研究，但它始終無法回答一個根本問題：「人類為什麼要這樣做？」因此，ＡＩ時代真正稀缺的能力，不再只是知識，而是判斷；不再只是演算，而是人心。基此，提出一個值得台灣思考的新觀點：ＣＩ（Craft Intelligence，工藝智慧），以ＡＩ×ＨＩ（人的智慧）。

ＣＩ不是另一個科技名詞，而是一種新的教育觀與文明觀。「工」代表工程科技，「藝」代表藝文素養；ＡＩ提升效率，而ＨＩ所涵蓋的，是文化理解、美感素養、倫理判斷、同理關懷、創造能力與生命智慧。值得注意的是，這裡採用的是「乘法」，而不是「加法」，是因為沒有ＨＩ，再強大的ＡＩ也可能失去方向；唯有兩者相乘，才能形成具有創造力的智慧，兩者最自然的交會點，就是「工藝」。

工藝是指完整的人才培養歷程，木藝、陶藝、金工、竹藝等，看似是在製作器物，實際上卻是在培養觀察材料、理解限制、修正錯誤、反覆嘗試與解決問題的能力。它們培養了ＡＩ最難取代的人類動手思考能力。

今天的教育若只培養「會使用ＡＩ的人」，卻沒有培養「會思考的人」，未來可能面臨另一種危機。真正的思考，不只是發生在鍵盤之前，更常發生在雙手與材料互動的過程；這正是ＡＩ時代最珍貴的人類素養。

工藝精神強調的「頂真做事、心善為人、器美造物」，也對應著ＡＩ時代最需要的人才能力，「頂真做事」培養誠實面對問題的態度；「心善為人」提醒科技始終應服務於人；「器美造物」則要求創新兼具功能。因此，ＣＩ不是培養更多工藝家，而是培養更多具有判斷力、創造力與責任感的公民。

對台灣而言，也將是新的國家品牌。過去，世界透過半導體認識台灣；未來，台灣是否能提出一套融合科技人文與教育的新文明方法？台灣下一階段的教育改革，不應只是增加ＡＩ課程，更應將倫理、美感、文化實踐，以及動手思考重新帶回教育現場。ＣＩ希望培養的，不是更會使用ＡＩ的人，而是更懂得判斷ＡＩ的人。

當世界都在追求更快、更強大的ＡＩ時，台灣可以率先提出另一個問題：科技愈進步，我們是否也能讓人心愈成熟？