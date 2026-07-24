聽新聞
0:00 / 0:00

推動主權AI 資料庫須合法

聯合報／ 胡中瑋／律師（台北市）

近期，美國加州北區聯邦地院核准ＡＩ巨頭Anthropic的十五億美元著作權訴訟和解案，為全球科技界投下震撼彈。該案的核心警訊在於：即便ＡＩ訓練過程可能主張「合理使用」，但若源頭使用盜版資料，企業仍需承受高昂的賠償代價。這對正全力推動繁體中文大模型等「主權ＡＩ」的台灣而言，如何合法且高效地取得優質訓練資料，已是刻不容緩的課題。

發展主權ＡＩ固然不能採取掠奪式的盜版資料，但也不必全然仰賴高價取得授權或無償捐贈。著作權保護設有年限，並非永久，旨在平衡創作者權益與促進文化發展。台灣擁有豐富且早已逾越保護期、進入「公共領域」的文史與藝術創作，都是最具在地底蘊的養分。當前急務應是釐清公共財清單，文化機關應儘速建立跨領域創作者生卒年表資料庫，協助國家圖書館等典藏單位精確梳理利用。

台灣應儘速畫清ＡＩ訓練的法律邊界。我國現行著作權法對巨量資料探勘與模型訓練的界線尚不明確，且合理使用屬個案認定，司法裁量不確定性帶來極高侵權風險。政府應儘速修法，明確規範ＡＩ訓練利用他人著作的合法界線，並建立合理報酬與分配機制。唯有法制與資源雙軌並進，台灣才能在ＡＩ競局中站穩腳跟，同時兼顧創作者權益與在地文化的遠播。

著作權 主權 AI

延伸閱讀

貝森特控陸竊AI模型 將調查制裁

AI衝擊 搜尋流量崩 媒體不滿Google

林一平／不被AI馴服的理性

詹文男／你的AI Agent有沒有身分證？

相關新聞

大師故居稱「老房子」 是消費非紀念

北市府自二○一三年起推動「老房子文化運動」，透過民間團體修復閒置老宅，使其轉型為藝文、餐飲或劇場空間。「老房子」泰半是日據時期舊建築，僅少數是光復後所建，如陽明山美軍宿舍群。這些房舍過去也曾為公務機關所用，因閒置多年而老舊。

從CI思考AI人才培育

生成式ＡＩ快速改變世界，也重新定義教育。從程式設計、ＡＩ人才培育到各級學校課程改革，「如何培養更多ＡＩ人才」已成為各國共同目標。然而，當全球都朝向相同方向奔跑時，台灣更該提出另一個問題：ＡＩ之後，我們還能向世界提出什麼？如果ＡＩ代表的是科技能力，下一階段國家的競爭，將不只是科技競賽，更是文明競賽，真正決定國家高度的，終究不是科技本身，而是科技所服務的價值。

科技人文並進 守住競爭力

ＡＩ帶動全球新一波科技革命，也讓許多科技公司與投資人獲得龐大利潤。然而，ＡＩ的成功並非只來自少數企業的創新，而是建立在人類數百年累積的語言、歷史、文學、哲學、科學等知識成果之上。換言之，ＡＩ產業所運用的，是全人類共同累積的智慧資產，因此在追求獲利之外，也應思考如何回饋社會。

推動主權AI 資料庫須合法

近期，美國加州北區聯邦地院核准ＡＩ巨頭Anthropic的十五億美元著作權訴訟和解案，為全球科技界投下震撼彈。該案的核心警訊在於：即便ＡＩ訓練過程可能主張「合理使用」，但若源頭使用盜版資料，企業仍需承受高昂的賠償代價。這對正全力推動繁體中文大模型等「主權ＡＩ」的台灣而言，如何合法且高效地取得優質訓練資料，已是刻不容緩的課題。

科研無速成 教育沒捷徑

教育部近日宣布推動「國立台灣科學實驗高級中等學校」（簡稱台灣實中），希望建立從高中、大學到研究機構的人才培育體系，配合政府提出的「三三三」科研願景，期待未來培養出具有諾貝爾獎實力的科學家。立刻引起社會高度關注，有人看見台灣終於願意投資基礎科學，也有人擔心政策推動過於急促，制度尚未成熟便匆忙上路。無論支持或質疑，都反映出台灣終於開始認真思考一個重要問題：究竟要如何打造具有世界競爭力的科研環境？

索資畫界 終止權力騷擾

近日，台北市議會因「海量索資」引發社會關注。民進黨籍議員簡舒培質詢時宣稱「手握三箱資料」，隨後遭市長蔣萬安以「索資佛地魔」形容；更令人側目的是，外界揭露簡曾要求警察局一天提供高達廿萬筆資料，換算紙本約需百萬張；近日又發出急件，要求北市各機關及學校，三天內交出五年來影印紙採購張數與規格。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。