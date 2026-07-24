推動主權AI 資料庫須合法

近期，美國加州北區聯邦地院核准ＡＩ巨頭Anthropic的十五億美元著作權訴訟和解案，為全球科技界投下震撼彈。該案的核心警訊在於：即便ＡＩ訓練過程可能主張「合理使用」，但若源頭使用盜版資料，企業仍需承受高昂的賠償代價。這對正全力推動繁體中文大模型等「主權ＡＩ」的台灣而言，如何合法且高效地取得優質訓練資料，已是刻不容緩的課題。

發展主權ＡＩ固然不能採取掠奪式的盜版資料，但也不必全然仰賴高價取得授權或無償捐贈。著作權保護設有年限，並非永久，旨在平衡創作者權益與促進文化發展。台灣擁有豐富且早已逾越保護期、進入「公共領域」的文史與藝術創作，都是最具在地底蘊的養分。當前急務應是釐清公共財清單，文化機關應儘速建立跨領域創作者生卒年表資料庫，協助國家圖書館等典藏單位精確梳理利用。

台灣應儘速畫清ＡＩ訓練的法律邊界。我國現行著作權法對巨量資料探勘與模型訓練的界線尚不明確，且合理使用屬個案認定，司法裁量不確定性帶來極高侵權風險。政府應儘速修法，明確規範ＡＩ訓練利用他人著作的合法界線，並建立合理報酬與分配機制。唯有法制與資源雙軌並進，台灣才能在ＡＩ競局中站穩腳跟，同時兼顧創作者權益與在地文化的遠播。