聽新聞
0:00 / 0:00

科技人文並進 守住競爭力

聯合報／ 曾建元、蔡至哲／大學兼任副教授、博士生

ＡＩ帶動全球新一波科技革命，也讓許多科技公司與投資人獲得龐大利潤。然而，ＡＩ的成功並非只來自少數企業的創新，而是建立在人類數百年累積的語言、歷史、文學、哲學、科學等知識成果之上。換言之，ＡＩ產業所運用的，是全人類共同累積的智慧資產，因此在追求獲利之外，也應思考如何回饋社會。

台灣正站在民主與科技交會的關鍵時刻。一方面，我們積極發展半導體與ＡＩ產業；另一方面，也長期面臨境外資訊操弄、認知作戰及假訊息等挑戰。這些威脅並非僅靠更好的演算法就能解決，而是需要深厚的人文素養、公民教育與歷史文化研究作為支撐，才能提升社會辨識能力與民主韌性。

然而，近年來人文學科研究資源卻持續萎縮，不少優秀的文科博士在完成多年專業訓練後，缺乏穩定的研究環境與發展機會，造成人才流失。這不只是學界的問題，更是台灣長期文化實力與民主競爭力的隱憂。

因此，ＡＩ企業、科技產業及企業基金會，除了投入技術研發，也應將部分資源用於成立獨立的民間人文研究中心，支持歷史、哲學、宗教、政治思想、文學及公民教育等研究，培養新一代公共知識人才，並持續研究民主社會如何面對威權政體的認知作戰與文化滲透。

科技創新固然重要，但真正支撐自由社會的，不只是運算能力，而是價值判斷與文化自信。ＡＩ可以生成內容，卻無法取代人類對歷史的反思、對民主的堅持，以及對自由價值的守護。

如果ＡＩ產業是建立在全人類智慧累積的基礎上，那麼它所創造的巨大財富，也應適度回流社會，支持那些無法立即創造商業利益、卻深刻影響國家未來的人文研究與公民教育。唯有科技與人文並進，台灣才能在ＡＩ時代，不僅維持產業競爭力，更守住自由民主最珍貴的根基。

AI

延伸閱讀

陳力俊／超級富豪與節制權力

林一平／不被AI馴服的理性

元智大學強化半導體人才培育 獲Siemens、茂泰科技捐贈EDA軟體

AI時代「技能落差」是企業最大挑戰 技職年會倡產學共育

相關新聞

大師故居稱「老房子」 是消費非紀念

北市府自二○一三年起推動「老房子文化運動」，透過民間團體修復閒置老宅，使其轉型為藝文、餐飲或劇場空間。「老房子」泰半是日據時期舊建築，僅少數是光復後所建，如陽明山美軍宿舍群。這些房舍過去也曾為公務機關所用，因閒置多年而老舊。

從CI思考AI人才培育

生成式ＡＩ快速改變世界，也重新定義教育。從程式設計、ＡＩ人才培育到各級學校課程改革，「如何培養更多ＡＩ人才」已成為各國共同目標。然而，當全球都朝向相同方向奔跑時，台灣更該提出另一個問題：ＡＩ之後，我們還能向世界提出什麼？如果ＡＩ代表的是科技能力，下一階段國家的競爭，將不只是科技競賽，更是文明競賽，真正決定國家高度的，終究不是科技本身，而是科技所服務的價值。

科技人文並進 守住競爭力

ＡＩ帶動全球新一波科技革命，也讓許多科技公司與投資人獲得龐大利潤。然而，ＡＩ的成功並非只來自少數企業的創新，而是建立在人類數百年累積的語言、歷史、文學、哲學、科學等知識成果之上。換言之，ＡＩ產業所運用的，是全人類共同累積的智慧資產，因此在追求獲利之外，也應思考如何回饋社會。

推動主權AI 資料庫須合法

近期，美國加州北區聯邦地院核准ＡＩ巨頭Anthropic的十五億美元著作權訴訟和解案，為全球科技界投下震撼彈。該案的核心警訊在於：即便ＡＩ訓練過程可能主張「合理使用」，但若源頭使用盜版資料，企業仍需承受高昂的賠償代價。這對正全力推動繁體中文大模型等「主權ＡＩ」的台灣而言，如何合法且高效地取得優質訓練資料，已是刻不容緩的課題。

科研無速成 教育沒捷徑

教育部近日宣布推動「國立台灣科學實驗高級中等學校」（簡稱台灣實中），希望建立從高中、大學到研究機構的人才培育體系，配合政府提出的「三三三」科研願景，期待未來培養出具有諾貝爾獎實力的科學家。立刻引起社會高度關注，有人看見台灣終於願意投資基礎科學，也有人擔心政策推動過於急促，制度尚未成熟便匆忙上路。無論支持或質疑，都反映出台灣終於開始認真思考一個重要問題：究竟要如何打造具有世界競爭力的科研環境？

索資畫界 終止權力騷擾

近日，台北市議會因「海量索資」引發社會關注。民進黨籍議員簡舒培質詢時宣稱「手握三箱資料」，隨後遭市長蔣萬安以「索資佛地魔」形容；更令人側目的是，外界揭露簡曾要求警察局一天提供高達廿萬筆資料，換算紙本約需百萬張；近日又發出急件，要求北市各機關及學校，三天內交出五年來影印紙採購張數與規格。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。