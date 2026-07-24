科技人文並進 守住競爭力

ＡＩ帶動全球新一波科技革命，也讓許多科技公司與投資人獲得龐大利潤。然而，ＡＩ的成功並非只來自少數企業的創新，而是建立在人類數百年累積的語言、歷史、文學、哲學、科學等知識成果之上。換言之，ＡＩ產業所運用的，是全人類共同累積的智慧資產，因此在追求獲利之外，也應思考如何回饋社會。

台灣正站在民主與科技交會的關鍵時刻。一方面，我們積極發展半導體與ＡＩ產業；另一方面，也長期面臨境外資訊操弄、認知作戰及假訊息等挑戰。這些威脅並非僅靠更好的演算法就能解決，而是需要深厚的人文素養、公民教育與歷史文化研究作為支撐，才能提升社會辨識能力與民主韌性。

然而，近年來人文學科研究資源卻持續萎縮，不少優秀的文科博士在完成多年專業訓練後，缺乏穩定的研究環境與發展機會，造成人才流失。這不只是學界的問題，更是台灣長期文化實力與民主競爭力的隱憂。

因此，ＡＩ企業、科技產業及企業基金會，除了投入技術研發，也應將部分資源用於成立獨立的民間人文研究中心，支持歷史、哲學、宗教、政治思想、文學及公民教育等研究，培養新一代公共知識人才，並持續研究民主社會如何面對威權政體的認知作戰與文化滲透。

科技創新固然重要，但真正支撐自由社會的，不只是運算能力，而是價值判斷與文化自信。ＡＩ可以生成內容，卻無法取代人類對歷史的反思、對民主的堅持，以及對自由價值的守護。

如果ＡＩ產業是建立在全人類智慧累積的基礎上，那麼它所創造的巨大財富，也應適度回流社會，支持那些無法立即創造商業利益、卻深刻影響國家未來的人文研究與公民教育。唯有科技與人文並進，台灣才能在ＡＩ時代，不僅維持產業競爭力，更守住自由民主最珍貴的根基。