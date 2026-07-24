科研無速成 教育沒捷徑

教育部近日宣布推動「國立台灣科學實驗高級中等學校」（簡稱台灣實中），希望建立從高中、大學到研究機構的人才培育體系，配合政府提出的「三三三」科研願景，期待未來培養出具有諾貝爾獎實力的科學家。立刻引起社會高度關注，有人看見台灣終於願意投資基礎科學，也有人擔心政策推動過於急促，制度尚未成熟便匆忙上路。無論支持或質疑，都反映出台灣終於開始認真思考一個重要問題：究竟要如何打造具有世界競爭力的科研環境？

一個國家能否誕生諾貝爾獎得主，從來不是成立一所新學校便能決定。如果只把焦點放在少數頂尖學生，而忽略整體教育與研究體系的健全，最後很可能得到一座漂亮的新招牌，卻無法建立源源不絕的人才生態。

主要科技強國近年都持續增加基礎研究投資，同時建立大型科研平台，鼓勵跨領域合作，並讓研究人員能安心投入長期探索，而不是每隔幾年便因政策改變重新調整方向。真正重要的不只是增加經費，而是建立穩定且可持續累積的制度，讓研究能一代接著一代傳承。

教育部規畫成立台灣實中，希望透過全新課程設計、雙導師制度及研究導向學習，讓具科研潛力的學生提早接觸真正的科學研究。這值得肯定，因為過去高中科學班確實有不少學生最後流向醫學系與工程領域，投入基礎科學的人數有限。只是，如果只是重新成立另一所學校，而沒有同步改善研究文化與社會環境，人才仍可能在不同人生階段流失。

不少家長擔心高中階段便高度專精，可能讓學生過早定型，人文課程不足也可能影響完整人格養成。這些擔憂提醒：歷史上許多偉大科學家，同時也具人文素養與哲學思考。如果教育只剩下數學、物理與化學，卻缺乏文學、歷史與藝術滋養，那培養出來的人才，也未必能提出改變世界的重要發現。

另一項不能忽略的是教師。新課程需投入更多時間設計、研究指導需更多專業能力，如果待遇、制度與支持沒有同步提升，再好的理想也可能因教師流失而失敗。

台灣最大的優勢是人才。半導體能站上世界舞台，不只是因為工程技術，更因為長年穩定培養人才，形成完整的教育、研究與產業鏈。今天若希望在基礎科學複製同樣成功模式，就不能只有少數旗艦計畫，而要建立完整的人才金字塔，從小學的科學啟蒙、高中的探究教育、大學的研究訓練，到博士後研究與國際合作，每個環節都不能缺席。

同時，也不能把諾貝爾獎當成唯一目標；許多改變世界的重要科技，未必立即獲得諾貝爾獎，卻深刻改善人類生活。真正值得追求的是建立能持續創新的科研文化，讓年輕研究者願意挑戰未知，而不是只追逐易發表論文或短期績效的題目。只要制度能夠鼓勵長期探索，世界級成果自然有機會出現。

科研沒有速成班，教育更沒有捷徑。只要台灣願意以長遠眼光深耕基礎研究，耐心培養人才，建立穩定且具有國際競爭力的科研體系，未來站上諾貝爾獎舞台的，或許不只是少數傑出的科學家，而是一個真正以知識驅動發展的國家。