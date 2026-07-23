空防大漏洞 台灣之盾形同虛設

共軍軍機飛越台海中線已成常態，前些時日共軍直升機與無人機協同在台海限航區，不僅逾越台海中線飛行，還在國軍於中線以東所畫設的Ｒ９限航區內長時間飛行，足顯我空防弱點，值得深入檢討防空盾牌失靈。

據報導，大陸解放軍一架直升機，本周一竟在台海滯留飛行超過九小時，事實上，就連重型直升機外掛副油箱也難以飛到這種時數，除非實施空中加油，或降落在海上平台加油；除超過人體負荷（至少需解尿、喝水、活動筋骨），及易產生空間迷向等飛安事件外，此情況恐也證明該機型性能優異，飛行員體力充沛，對台灣空防是個挑戰。

其實，台灣擁有世界一流的AH–64阿帕契攻擊直升機，其性能超過大陸同類型直升機，遇到對岸直升機大膽逾越台海中線、滯留飛行多時，理應飛上青天探個究竟，使其知曉國軍存在、知難而退；若國軍連這點膽識都沒有，那還談什麼「台灣之盾」？

國防部只知配合選舉造勢，例如過去曾釋放假的飛彈來襲簡訊恫嚇民眾；然對越界滯留飛行多時的可疑直升機，卻可遲疑？

中共解放軍無時不刻不想侵犯台灣，台灣宣稱絕不鬆懈、練兵操演不斷，遇到真實狀況又豈能示弱？能耐得住空中飛行九小時的飛行員有幾個？

平日空域中偵巡與訓練的飛機不少，在不挑釁下前往查看，才是護衛領空的職責。