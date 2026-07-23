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軍購全出包 國防部長尸位素餐

聯合報／ 方復權／國貿業（台中市）

資本額僅一千九百萬元的「福麥」公司，二○二五年底以五點七億元得標國防部ＲＤＸ炸藥採購案。如今國防部證實，福麥無法在期限內取得輸出許可、無法履約，國防部已與該公司解約、沒入其履約保證金並罰款，同時刊登為不良廠商名單。

無獨有偶，陸軍編列九點八億元採購廿六套固定式（陣地式）無人機反制系統，得標廠商「創未來」公司驗收三次都無法達到「六公里偵獲、四公里外成功干擾」的合約標準。國防部長顧立雄對此表示，不通過就會依照合約計罰、沒收履約保證金、解除契約，也不會交付任何合約價金。

由以上兩個非常離譜的軍事採購案來看，國防部難辭其咎。

尤其去年爆發經營馬桶、水電、小吃的廠商獲得國防部標案，導致輿論炸鍋時，顧立雄挺身為其護航。如今卻僅輕描淡寫回應「按規定解約」，除了包庇失職無能的官員、存在官商勾結的可能性；甚者，延宕國軍所需的炸藥和無人機反制系統，也無關緊要嗎？賴總統口口聲聲為了國安與抗中保台，指示行政院編列一點二五兆元國防預算及制訂特別條例，呼籲立法院盡速通過，真的只是為了國防？

美國軍售武器給台灣，交期一延再延，國防部卻不敢吭聲；對國內採購，也遭廠商違約戲耍、拿不到貨。最近傳出，截至一一四年止，國軍志願役官士兵申請提前退伍人數、寧願賠錢也不願待在軍中的人數高達四千多人，賠償金約九點二億元，目前尚有近五點九億元未收回；其中有三人寧可賠付二千萬元以上也要退伍。

國防部長既無對策也無風骨，只有繼續尸位素餐。

國防部長 福麥 顧立雄

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