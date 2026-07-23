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讀家觀點／巨浪試射：中美新博弈 台海新變數

聯合報／ 楊永明／中國文化大學社科院講座教授、國安會前副秘書長（台北市）

本月六日，共軍完成「巨浪」潛射洲際彈道飛彈試射。這場試射，不只是一次武器性能驗證，更是一場具有全球戰略意涵的軍事宣示。

北京而言，這代表其海基核力量建設，正逐步邁向成熟；對華府而言，則意味中國核威懾能力再度提升，美國未來須投入更多資源維持戰略優勢；對日本、台灣及整個亞洲而言，則象徵區域安全環境已進入新的競爭階段。值得關注的不僅是哪個型號、或是飛了多遠；這次「巨浪」試射，至少透露出三項值得關注的戰略訊號。

首先，它代表共軍海基核嚇阻能力跨越新門檻，第二擊能力正快速成熟。核武的價值不是發射，而是讓對手「不敢發射」。冷戰以來，美蘇之所以沒有爆發直接戰爭，並不是雙方沒有能力，而是因為彼此都擁有可靠的「第二擊能力」，即是相互保證毀滅邏輯下的核武嚇阻。

「巨浪」成功試射，標誌著共軍「三位一體」（陸基、空基、海基）核打擊體系中最具生存力的水下力量，完成了關鍵的戰力拼圖。這不代表中國已經超越美國，美國仍在核彈頭數量、戰略核潛艦品質、全球部署能力、反潛技術、預警衛星、核指揮管制等方面保持全面優勢；然中國正逐步縮小這項差距。

變化不是戰略逆轉，惟美國未來也必須投入更多軍事資源，以保持核武力量領先中國，也須重新調整西太平洋軍事部署與核威懾策略。但美國仍有能力和意志去做這些事嗎？

第二個戰略訊號是，共軍正在提升區域嚇阻與軍事對抗能力，特別是「反介入／區域拒止」能力，並向美日同盟發出更強烈的警告。近年亞洲安全情勢持續升溫，日本國防預算創下新高，積極建構反擊能力；美日、美菲、美澳等安全合作快速深化；澳洲、美國與盟友加速整合印太軍事架構。

在北京眼中，這是一張逐漸收緊的戰略包圍網。因此，「巨浪」試射除了驗證飛彈性能，更具有濃厚的戰略訊號。北京希望藉此展示共軍已具備更完整的海基核反擊能力，告訴美國及其盟友，即使第一島鏈持續強化，中國仍具備可靠的戰略報復能力。 可預測的是，未來中美軍事競爭將不再只是航母、戰機、驅逐艦或飛彈數量比拚，而是全面進入核威懾、反潛作戰、飛彈防禦、太空預警、網路作戰、ＡＩ指揮控制等多重領域的綜合競爭。

最值得台灣高度關注的，就是海基核力量與台海安全間可能形成的新連結。北京並未公開表示此次試射直接針對台灣或任何國家，然中國大陸持續強調「台灣問題屬於核心利益」，正建立一套更完整的「以核護常」戰略，即運用核力量的絕對威懾，來保障常規軍事行動的空間與勝算。

換言之，北京正試圖建構完整的核武嚇阻能力，以對美國「相互保證毀滅」，將台海潛在衝突的性質導向外部勢力難以介入的既有現狀；以核武大國的相互嚇阻，從根本上切斷美國介入的空間與想像。 當然，美國不會輕言放棄戰略模糊，雖然在戰術上日益困難；雖然川普直言不會跨越九五○○英里為台獨而戰，但美國依然擁有全球最成熟的核威懾體系與盟邦安全架構。

台海局勢嵌入中美地緣政治角力中，「巨浪」帶來的新戰略時代正在形成，中美戰略競爭已跨入新階段。西太平洋將成為全球核威懾、海權競爭與地緣政經角力的重要舞台。

共軍 華府 北京

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