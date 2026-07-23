聽新聞
0:00 / 0:00

當馬桶商改賣炸藥…誰「爆破」了國防採購

聯合報／ 楊永年／中經院輔佐研究員（台北市）

這年頭的經濟情勢，實質薪資所得趕不上通膨，愈來愈多人必須強化自己的「斜槓」能力，要求自己具備多方面技能以取得更多業外收入。但「斜槓」也未必人人槓得動，也講究天賦；「朝中有人」就是種天賦，福麥國際示範了一個無照也無實績的室內裝修商，如何搖身一變成為炸藥採購商；又如何在沒有取得當地出口許可、未能購得任何一公克炸藥的情況下，還能「爆破」公共採購履約的制度及邏輯。

二○二五年十二月，一間資本額僅一九○○萬、位於台南的室內裝修公司「福麥國際」，破天荒地拿下國防部五點七億元的ＲＤＸ高能炸藥採購標案，引發各界質疑「賣馬桶的改賣炸藥」。彼時國防部長顧立雄則指控這些質疑誇大不實、危害國家安全；語氣堅決的程度，讓人想起劉德華的歌詞：「每一個馬桶都是英雄」。從另一個層面想，如果「福麥」真能從印度成功採購炸藥，提升國防實力、分散供應鏈風險，也算添加了一層「馬薩拉風味」，值得細細品嘗。

然而，福麥並未在一八○天內取得產地國的出口許可，且直接躺平卅六天；直至今年七月下旬，國防部軍備局才灰溜溜地在立法院承認已達成解約條件。然後沒收履約保證金和裁罰違約金共八三九八萬元，並將該公司列入不良廠商黑名單，還要推動ＲＤＸ炸藥自製生產，「爆破」了顧部長那「國防部禁得起檢驗」的豪言。

這種公共採購案出現了弔詭的「Ｋ型邏輯」：一邊是能接上特定資源與關係的人，可以「斜槓」跨越產業邊界，連裝修商都能夠成為「史密斯專員」；另一邊則是國軍戰備的穩定供應，必須靠「高裝檢」來維持。隨著一次又一次的解約及重啟，消耗掉的除了戰備庫存外，還有足足七個月的寶貴時間。

我國的「軍備提升」程度，除了福麥採購的「薛丁格炸藥」外，還有茶葉商人在家中坐、標案天上來；皮鞋商得標五點五六公厘底火；海鯤號的交艦時間也一延再延，前兩天顧部長又說，後續會再進行深水潛航，但沒設定期限，也沒有外界提到八月底、九月初交艦的期程。

再放大至台海對面來看，這個「Ｋ型邏輯」就更加怵目驚心了！共軍在這段期間已完成「巨浪二型」洲際彈道飛彈的海底試射、「長征十乙」火箭完成了「一子級可控回收」技術並劍指載人登月、航艦福建號持續進行海試及系統整合。共軍戰力實質提升的程度，連美國總統川普進入人民大會堂都得畢恭畢敬。

誠然，對岸在這段期間也以涉貪為由，判處了曾任國防部長的魏鳳和、李尚福死緩，不過這也表示共軍在範圍不算小的反腐敗行動中，軍備實力依舊得到高度提升，而非如同史達林清洗圖哈切夫斯基等軍官導致紅軍癱瘓。

反觀台灣在野黨立委只要試圖追問弊案，即被執政黨與側翼扣上紅帽，他們反而對馬桶商採購炸藥、賣茶的跨足伺服器、皮鞋商買子彈等均庇護有加。最近國防部還打算推動軍校衛哨外包，是否又要包給哪間綠友友公司？也許大家可以拭目以待。

國防部 台南 福麥

延伸閱讀

罰款停權…裝修公司福麥炸藥標案 國防部解約

【重磅快評】監院提供最強子彈 升高顧立雄道歉的壓力

「做裝修的得標炸藥、做水電得標軍品原料」 馬文君再轟國防部

聯合報黑白集／國防部與馬桶商唱哪齣

相關新聞

讀家觀點／巨浪試射：中美新博弈 台海新變數

本月六日，共軍完成「巨浪」潛射洲際彈道飛彈試射。這場試射，不只是一次武器性能驗證，更是一場具有全球戰略意涵的軍事宣示。

軍購全出包 國防部長尸位素餐

資本額僅一千九百萬元的「福麥」公司，二○二五年底以五點七億元得標國防部ＲＤＸ炸藥採購案。如今國防部證實，福麥無法在期限內取得輸出許可、無法履約，國防部已與該公司解約、沒入其履約保證金並罰款，同時刊登為不良廠商名單。

當馬桶商改賣炸藥…誰「爆破」了國防採購

這年頭的經濟情勢，實質薪資所得趕不上通膨，愈來愈多人必須強化自己的「斜槓」能力，要求自己具備多方面技能以取得更多業外收入。但「斜槓」也未必人人槓得動，也講究天賦；「朝中有人」就是種天賦，福麥國際示範了一個無照也無實績的室內裝修商，如何搖身一變成為炸藥採購商；又如何在沒有取得當地出口許可、未能購得任何一公克炸藥的情況下，還能「爆破」公共採購履約的制度及邏輯。

空防大漏洞 台灣之盾形同虛設

共軍軍機飛越台海中線已成常態，前些時日共軍直升機與無人機協同在台海限航區，不僅逾越台海中線飛行，還在國軍於中線以東所畫設的Ｒ９限航區內長時間飛行，足顯我空防弱點，值得深入檢討防空盾牌失靈。

毒油能下架 信任難挽回

一場食品安全危機，最先崩潰的，未必是市場，而是政府的危機治理。

「喝水可代謝」恐成業者護身符

中聯致癌油品事件，行政院已開食安法修正會議。如此亡羊補牢，雖有必要，但面對如此食安風暴，更應依法對廠商究責，尤其是要其負起民事侵權的賠償責任。只是，訴訟不僅是漫漫長路，且在主管機關的調查總是慢半拍，證據可能因此流失下，就會使消費者求償難度再增加，致使被究責的企業，可輕易擺脫法律責任。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。