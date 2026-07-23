當馬桶商改賣炸藥…誰「爆破」了國防採購

這年頭的經濟情勢，實質薪資所得趕不上通膨，愈來愈多人必須強化自己的「斜槓」能力，要求自己具備多方面技能以取得更多業外收入。但「斜槓」也未必人人槓得動，也講究天賦；「朝中有人」就是種天賦，福麥國際示範了一個無照也無實績的室內裝修商，如何搖身一變成為炸藥採購商；又如何在沒有取得當地出口許可、未能購得任何一公克炸藥的情況下，還能「爆破」公共採購履約的制度及邏輯。

二○二五年十二月，一間資本額僅一九○○萬、位於台南的室內裝修公司「福麥國際」，破天荒地拿下國防部五點七億元的ＲＤＸ高能炸藥採購標案，引發各界質疑「賣馬桶的改賣炸藥」。彼時國防部長顧立雄則指控這些質疑誇大不實、危害國家安全；語氣堅決的程度，讓人想起劉德華的歌詞：「每一個馬桶都是英雄」。從另一個層面想，如果「福麥」真能從印度成功採購炸藥，提升國防實力、分散供應鏈風險，也算添加了一層「馬薩拉風味」，值得細細品嘗。

然而，福麥並未在一八○天內取得產地國的出口許可，且直接躺平卅六天；直至今年七月下旬，國防部軍備局才灰溜溜地在立法院承認已達成解約條件。然後沒收履約保證金和裁罰違約金共八三九八萬元，並將該公司列入不良廠商黑名單，還要推動ＲＤＸ炸藥自製生產，「爆破」了顧部長那「國防部禁得起檢驗」的豪言。

這種公共採購案出現了弔詭的「Ｋ型邏輯」：一邊是能接上特定資源與關係的人，可以「斜槓」跨越產業邊界，連裝修商都能夠成為「史密斯專員」；另一邊則是國軍戰備的穩定供應，必須靠「高裝檢」來維持。隨著一次又一次的解約及重啟，消耗掉的除了戰備庫存外，還有足足七個月的寶貴時間。

我國的「軍備提升」程度，除了福麥採購的「薛丁格炸藥」外，還有茶葉商人在家中坐、標案天上來；皮鞋商得標五點五六公厘底火；海鯤號的交艦時間也一延再延，前兩天顧部長又說，後續會再進行深水潛航，但沒設定期限，也沒有外界提到八月底、九月初交艦的期程。

再放大至台海對面來看，這個「Ｋ型邏輯」就更加怵目驚心了！共軍在這段期間已完成「巨浪二型」洲際彈道飛彈的海底試射、「長征十乙」火箭完成了「一子級可控回收」技術並劍指載人登月、航艦福建號持續進行海試及系統整合。共軍戰力實質提升的程度，連美國總統川普進入人民大會堂都得畢恭畢敬。

誠然，對岸在這段期間也以涉貪為由，判處了曾任國防部長的魏鳳和、李尚福死緩，不過這也表示共軍在範圍不算小的反腐敗行動中，軍備實力依舊得到高度提升，而非如同史達林清洗圖哈切夫斯基等軍官導致紅軍癱瘓。

反觀台灣在野黨立委只要試圖追問弊案，即被執政黨與側翼扣上紅帽，他們反而對馬桶商採購炸藥、賣茶的跨足伺服器、皮鞋商買子彈等均庇護有加。最近國防部還打算推動軍校衛哨外包，是否又要包給哪間綠友友公司？也許大家可以拭目以待。