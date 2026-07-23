「喝水可代謝」恐成業者護身符

中聯致癌油品事件，行政院已開食安法修正會議。如此亡羊補牢，雖有必要，但面對如此食安風暴，更應依法對廠商究責，尤其是要其負起民事侵權的賠償責任。只是，訴訟不僅是漫漫長路，且在主管機關的調查總是慢半拍，證據可能因此流失下，就會使消費者求償難度再增加，致使被究責的企業，可輕易擺脫法律責任。

食安訴訟裡最先要解決者，是個別消費者無力對抗企業集團的問題。故消保法中明文有集體與團體訴訟，以解決小蝦米對抗大鯨魚的障礙。依據消保法第五十條第一項，消保團體對於同一之原因事件，致使眾多消費者受害時，得受讓廿人以上消費者損害賠償請求權後，以自己名義提起訴訟。如此的團體訴訟，除了消保團體不能收取報酬，且訴訟標的金額只要超過六十萬元，超過部分是免繳裁判費。凡此規定，正可有效緩解被害龐大的消費者之求償障礙，故由消費者保護協會受理校園受害之申請、消基會則受理一般民眾受害之申請，就只能是現行對業者為民事究責的最佳途徑。

惟團體訴訟只是第一步，在民事訴訟，還得突破舉證所在、敗訴所在的本質性障礙。因在消保法中，對於企業者乃採取無過失賠償責任，甚至若有故意、重大過失或過失，亦可處以賠償金額五倍以下、三倍以下或一倍以下的所謂懲罰性賠償金，算是解消了原告方的舉證責任。

只是，在食安訴訟裡，因每人體質及飲食習慣差異，要證明毒油與己身疾病間的因果關係，本就有如登天之難。尤其是中聯致癌油雖已是既成事實，但在主管機關請專家開會時也聲稱「可藉由喝水代謝」下，就難證明有實際的身體損害發生，只能說是對健康權受到侵害的風險。然而，對所謂健康權的概念，因難有客觀標準，就得求之於飄忽不定的司法判斷，既讓業者有足以卸責之空間，也注定訴訟長期化之夢魘。

而雖依據食安法第五十六條第三項，如消費者不易或不能證明其實際損害額時，得請求法院依侵害情節，以每人每一事件五百元以上卅萬元以下計算。只是經過漫長的訴訟，最終獲得的賠償竟如此低廉，會降低受害民眾申請加入團體訴訟之意願，這不利於對業者的求償訴訟。

也因此，對於目前消保團體所發起的團體訴訟，無論是中央或地方機關，不僅須呼籲民眾踴躍申請，亦須全力為訴訟之協助，尤其相關機關與主事者，不應再聲稱「喝水可代謝」，這既讓人民更不安心、亦可能成為業者於法庭攻防之護身符。

而無論未來訴訟久暫、賠償金額多寡，都無解民眾身體與健康權已受侵害之事實，如何有效防止食安事件發生，才是正本清源之道。現行食安法過於依賴業者的自主管理，實與道德規範無異，也就存在道德風險，而這亦是食安問題頻傳之主因，致有全面檢討與修正之必要與急迫性。