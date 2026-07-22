國際競爭 進入系統布局時代

今年夏天，幾個看似沒有直接關聯的事件，同時成為國際關注焦點。大陸舞劇「只此青綠」本月初完成台灣首演、將持續全球巡演，讓千里江山圖以現代舞台藝術重新走向世界；美籍歌手唐伯虎（Annie）透過流行音樂與網路平台，將中國傳統文化元素帶入全球華人視野；上海世界人工智慧大會（ＷＡＩＣ）吸引全球科技界目光，習近平出席開幕並發表演說；同時中國也在南海持續推動海洋科技、港口建設及海洋治理。

文化、科技與海洋三個不同領域同步發展，反映中國近年國家發展已逐步朝向整體布局。

「只此青綠」的成功，不只是舞台藝術的突破，更是中華文化現代表達能力的展現。千里江山圖作為北宋重要文化資產，透過舞蹈、燈光、音樂及數位舞台重新詮釋，讓傳統文化走進現代社會，也走向國際市場。文化不再只是博物館裡的典藏，而是文化產業、文化品牌與文化交流的重要資源。

唐伯虎的現象則代表另一種文化傳播模式。她結合古風音樂、流行文化與數位媒體，其影響力並非來自官方推動，而是建立於全球數位平台與文化市場。這種由市場、平台與創作者共同形成的文化傳播力量，使中華文化展現新的生命力，也拓展新的國際受眾。

另外，科技也已成為國家競爭的重要支柱。近年ＷＡＩＣ逐漸發展為全球人工智慧的重要交流平台，不只是展示最新技術，更涵蓋產業合作、人才培育、科研創新、開源生態及國際治理等議題。人工智慧的發展已從模型競賽，延伸至智慧製造、智慧醫療、自主科研、教育改革及城市治理，科技競爭的內涵也由單一技術突破，轉向完整創新體系的建構。

海洋戰略則是另一項不可忽視的重要布局。南海位於全球重要航運通道，也是能源、漁業及海洋資源的重要區域。

近年來，中國持續投入海洋科研、深海技術、港口建設、導航系統及海洋監測能力，海洋政策已不只是國防議題，更涉及產業、安全、物流、能源與區域經濟合作。海洋實力已成為現代國家競爭的重要組成。

把「只此青綠」、唐伯虎、ＷＡＩＣ與海洋戰略放在同一個觀察框架，可以發現文化與科技並非各自發展，而是逐步形成相互支撐的整體架構。文化提升文明影響力，科技帶動創新能力，制度治理則負責整合各項資源。這種跨領域整合，反映全球主要國家的競爭模式，已由單一產業競爭走向國家整體能力競爭。從「只此青綠」到ＷＡＩＣ，從文化傳播到海洋布局，可以看到中國正朝向整體性的國家發展架構推進。

對台灣而言，真正值得關注的，不是個別事件的熱度，而是全球競爭已經從單點突破，進入系統整合的新階段。

當前的國際競爭是全方位的體系對抗，文化傳播、人才培育、前沿科技與空間安全同步展開，各領域相互累積綜合國力。中國大陸所呈現的，是一套跨領域、跨部門、跨世代的系統化布局。面對新的全球競爭格局，台灣如何超越短期的政治攻防，重新思考國家發展方向、治理架構與整體戰略的定位，將資源整合為長遠的國家整體戰略能力，是當前最迫切且無法迴避的課題。