食安遊行 主角交給公民

致癌大豆油風暴延燒，國民黨將於廿五日在凱道舉辦「我是人、我反毒台」遊行，要求民進黨政府還全民安全的餐桌。隨著行政院對疑慮食品的預防下架一波三折，甚至公布油品重新上架原則，似沒把人民健康視為首要。然如今，食安遊行若僅由單一政黨號召，勢必模糊一場原應具廣大社會代表性的公共行動，反可能給民進黨畫下政治防線。

國民黨的訴求是要求政府正視食安風暴，正因如此，更應排除政黨或選舉動員，轉而主動邀請消費者團體、醫療與公共衛生專家、勞工團體、地方社區，乃至涵蓋所有關心食品安全的公民，一同舉行全面性的社會運動行前記者會，使政黨政治成為推動公共討論的觸媒。畢竟，一項議題能否形成政策壓力，往往取決於是否有更廣泛的公民社會來承接能量。

台灣近年多項大型抗爭遊行，凡由民間團體共同發起、不同社群的動員模式，往往能讓議題超越單一政黨框架，進而形成更具公共性的廣泛社會訴求，進而形成帶動社會影響的公共運動。

尤其，食安遊行不能只喊「政府負責」及「官員下台」，必須提出具體改革訴求與方案，或讓消費者等民間團體參與食安政策監督。

若國民黨希望食安能成為具廣泛性的公共議題，即應把遊行的主角身分交給社會。「食安遊行」必須避免結合政黨動員，而應成為公民行動，否則恐將淪為綠營口中的「政治人物的口號」。