亡羊補牢 促業者設基金

中聯致癌油事件延燒至今，衛福部及所屬食藥署，不但未能在事前有效發現中聯油脂公司油品生產問題；事件發生後，含致癌物成分油品總量有多少，也遲遲未能完整說明。這些問題油品的流向以及有多少油品已被無辜民眾吃下肚，大眾仍然不知，政府「擠牙膏式」處理毒油問題，更讓人感到不安。因此在野黨發起七二五大遊行，來訴求執政黨執政無能，漠視國人健康。

台灣過去也發生多起問題油事件，即便已有「前車之鑑」，但此次衛福部及食藥署表現仍十分不到位，更看不到執政黨的官員有要承擔責任的決心。更讓民眾不滿的是，近日還發生多起「黨政要員」的傲慢發言與不當舉措。

在野黨立委與縣市長紛紛表態卓院長與石部長要負起政治責任；但民進黨仍一副「好官我自為之」姿態，視國人怒火無物，天天衝刺地方大選。賴總統更一副事不關己的態度，無視人民哀怨，又不願拿出有效方法使毒油事件落幕。

說實在話，毒油早已被國人吃掉不少，政府當下除應加速清查問題油品數量與流向並集中封存、重罰相關企業外，更應要求業者在未來每年都要捐出一定金額，提供健保署成立癌症篩檢基金，這才是真正有誠意的亡羊補牢。