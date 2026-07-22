綠傲慢卸責 逼民眾上街

中聯油脂苯駢芘超標的「毒油風暴」持續延燒，數千噸含致癌物的油品早已流入市面、隱沒在民眾的餐桌與夜市中。早有媒體人點出現行食安檢驗漏洞：政府要求的油脂專案送檢毫無強制頻率，業者僅需依靠「自主管理」或委託第三方檢驗即可輕鬆過關。這一套看似防弊的設計，在台灣「便宜行事」的職場文化下形同虛設。

從專業檢測的視角觀之，苯駢芘是世界衛生組織認定的一級致癌物，其監測機制須含具備代表性的嚴格取樣、精密的分析儀器、不間斷的持續追蹤；然現行法規卻將把關之重責，大半推給業者的「良心自主」。中央抽查力道疲軟、資訊公開更是慢半拍；行政院日前公布多批異常油品，卻與先前「檢測已完成」的官方說法前後矛盾。這種「擠牙膏式」的危機處理，不僅暴露行政能力的低落，更讓民眾看清，政府在乎的其實是政治危機公關。

面對全面性的食安危機，民進黨非但未展現謙卑與反省，反而展露出意圖令質疑窒息的傲慢。民進黨發言人吳崢一句「又不是我逼你吃」，彷彿吃進毒油是民眾自找；官員甚至不痛不癢地說「不鼓勵吃雞排」，企圖將風險簡化為「飲食選擇」。更有甚者，綠營議員竟稱苯駢芘是「黃豆本來就有的天然物質」，完全無視在加工與不完全燃燒過程中生成的汙染機制。這種罔顧科學的言論，無異於公然侮辱台灣民眾智商。

總統府秘書長潘孟安面對記者追問致癌油品議題，一言不發外，還以手肘推開記者；粗暴的肢體語言，演繹著政府的傲慢。媒體評論者挺身提出質疑，隨之而來招致「青鳥」與網軍發動鋪天蓋地的圍攻與惡意「出征」。執政黨不專注於解決源頭問題、強化多層抽驗、修補法制，反而忙著甩鍋地方、發動政治攻防，甚至將受害者的合理憤怒抹黑為「政治操作」。這與二○一四年民進黨在野時高喊「食安零容忍」、嚴厲要求馬政府與江內閣下台的悍勇姿態相比，簡直判若兩人，「雙標」莫此為甚。

食品安全誰來守護？現行法制漏洞百出、政府監管消極怠惰，卻只想以傲慢與網軍治國。若政府繼續漠視專業監督、迴避結構性改革，企圖僅以敷衍了事的修法來平息眾怒，勢將逼迫更多忍無可忍的民眾走上街頭，以實際行動捍衛自身的生存權益。

食安無黨派、致癌物更不會因政治正確或意識形態而消失。輿論批評是對政府最沉重的警鐘，政府應立即停止政治算計，並嚴肅徹查毒油流向、落實儲槽多層取樣、定期公開檢測，並嚴格修法提升對業者課責；否則，失去民心的結果不僅喪失政治信任，更將動搖執政正當性。