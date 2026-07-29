菸害防制法修法擴及菸盒警圖85%　恐模糊了毒品電子煙防治焦點

立院衛環委員會日前審查「菸害防制法」部分條文修正草案，通過修正動議，「擴大菸品及指定菸品必要組合元件外包裝的健康警示圖文面積，從現行不得低於50%，提高至85%」；然部分學者專家表示，這並非行政院原始版本內容，係立委提出修正動議，無異議納入此條文，恐讓修法程序及政策目的增添變數。

圖／聯合報系資料照

行政院此次修法原以強化電子煙及含毒類菸品管理為主軸，包括增訂非法持有處罰、加重非法製造及輸入責任、規範網路平台管理義務、補強查緝制度，希望讓現行管理機制更為完善，降低違法產品流通風險。

然而，警示圖文提高至85%等規定，並不在行政院版本，而是委員會審查時新增內容，這讓討論焦點由新興菸品管理擴大至傳統紙菸包裝政策。

支持修正的立委認為，菸盒是吸菸者每天反覆接觸的媒介，也是重要的健康傳播工具，擴大警示圖文面積有助提高健康危害訊息能見度，進一步強化風險認知及戒菸意願。部分公共衛生團體主張，國際已有不少國家採行較高比例的健康警示制度，台灣提高至85%，有助與國際趨勢接軌。

不過，法制及公共政策學者認為，立法委員提出修正動議雖屬國會職權，但若新增規範已涉及不同政策工具、管理範圍及產業影響，仍應補充完整政策論證，包括法規影響評估、成本效益分析及利害關係人意見蒐集。行政院原始草案並未針對包裝制度提出修正，也未就85%警示圖文進行專案預告，若於協商階段直接納入重大制度變革，程序是否周延，值得討論。

學者指出，主管機關若主張提高至85%，應先提出現行制度實施成果，包括是否提升健康風險認知、戒菸意願，以及成人與青少年吸菸行為是否已有具體改善，再說明從50%提高至85%，可能帶來哪些額外政策效益，讓制度調整建立在本土實證基礎上。

現行50%健康警示圖文制度自2024年3月正式實施，至今約2年多。部分專家表示，菸品包裝涉及設計、印刷、製造、進口及零售等完整供應鏈，現行50%制度也才實施兩年多，若再次調整包裝規範，勢必涉及包材更新、庫存處理及生產線調整等成本。部分產業人士指出，這不僅增加企業法遵成本，還可能影響法規可預期性。

朝野即將展開協商，除決定85%健康警示圖文是否維持外，也將檢視相關修正是否符合本次修法目的，以及行政部門是否已提出充分的政策評估與執行配套。外界認為，若能同步補充本土實證研究、法規影響評估及產業調適措施，將有助兼顧公共健康、程序正義及法規安定性，使《菸害防制法》修法更具完整性與社會說服力。