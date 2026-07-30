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菸品警示圖文提升至85% 真能降低吸菸率？ 學者：應有本土效益分析做基礎

聯合線上／ 楊順平

立法院朝野針對《菸害防制法》部分條文修正草案展開協商，菸品容器健康警示圖文是否由現行50%提高至85%，成為討論焦點。反菸團體認為，台灣應與國際高標準接軌，但也有學者指出，公共健康政策除參考國際經驗外，還需搭配本土研究與政策成效評估，才能提高制度的說服力。

圖／聯合報系資料照 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康
圖／聯合報系資料照 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康

85%警示圖文並非首次被提出，行政院於2022年送交立法院的修法草案，原本即規劃將警示圖文由35%提高至85%，但2023年朝野協商時，考量各界意見，最終拍板採行50%，並自2024年3月正式實施。現行制度實施僅兩年多，可能再度提高至85%，當初折衷方案是否已有足夠時間接受政策檢驗。

反菸團體主張，目前全球已有超過130個國家或地區實施菸品健康警示圖文，已有多個國家採行85%以上警示面積，並有部分國家進一步推動素面包裝，強調擴大警示圖文可降低菸盒包裝的品牌辨識度與吸引力，提高健康危害訊息能見度，並有助預防青少年接觸菸品，因此台灣應持續朝國際高標準邁進。

不過，公共衛生研究者指出，影響吸菸率的因素眾多，包括菸稅與價格政策、戒菸醫療資源、健康教育、執法強度、非法菸品市場及社會文化等，均可能影響最終結果，若將吸菸率下降完全歸因於警示圖文面積，恐過度簡化政策效果。

學者認為，台灣已完成50%警示圖文制度改革，主管機關應先公布近2年菸害防治政策成效，例如民眾對健康警示內容的辨識度是否提高、戒菸專線與戒菸門診使用率是否增加、成人及青少年吸菸率是否持續下降，以及吸菸危害認知是否有所提升。若上述指標已獲明顯改善，再進一步說明提高至85%，可增加哪些額外效益，更有助於社會理解政策調整的必要性。

另有專家認為，健康警示圖文的功能主要在於提高危害認知，而非直接降低吸菸率。尼古丁具有成癮性，多數國際研究普遍認為，警示圖文應搭配戒菸服務、醫療介入、校園教育、價格政策及非法產品管理等措施共同推動，才能形成完整的菸害防制策略，而非期待單一措施即可解決所有問題。

值得注意的是，本次《菸害防制法》修法原本鎖定焦點為含毒電子煙、毒駕及非法產品管理需求，而警示圖文提高至85%則是在委員會審查階段新增討論項目。朝野今天協商除將決定是否維持85%修正方向，也應檢視主管機關是否提出足夠的本土研究、政策效益分析及後續評估機制。

學者認為，公共健康政策並無標準答案，但應建立在持續蒐集證據、滾動檢討與公開評估的基礎上。國際經驗可以提供方向，最終仍須回到台灣自身的政策成果與社會環境，才能讓制度兼顧公共健康目標與政策說服力。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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