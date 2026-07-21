教育不應只培養「會成功的人」

新竹日前發生一場震驚全台的命案，令人最難以接受的不僅是奪命的那一刀，而是揮刀的人竟是一位擁有留美博士學位、曾獲教學獎肯定的大學教授。檢警初步調查，全案疑與家族產權及經營權糾紛有關，無論最後案情如何發展，這起事件都留下了一個值得深思的問題：我們的教育到底培養出了什麼樣的人？

常有人感嘆「讀書沒有用」，這句話其實說錯了。這名教授顯然證明知識很有用，他考進頂尖大學、取得世界名校博士學位、站上講台、獲得社會尊敬。但知識卻不能保證一個人能守住法律與人性的底線。台灣的教育幾乎把所有資源都投注在「培養競爭力」，卻極少教導學生如何處理衝突，以及在不如己意時應該如何面對。

許多重大刑案導火線往往是財產、繼承、經營權、感情或尊嚴等人際衝突。決定一個人是否跨越法律界線的，往往不是智商，而是價值判斷、自我控制與法治素養。這起命案最大的諷刺不是「教授也會犯罪」，而是暴露了一個長久被忽略的教育盲點，即缺少對情緒調適、衝突協商、法律常識、生命教育及倫理思辨的重視。

教育不能保證人人都不犯罪，也不能全歸因於教育制度。但成熟的教育體系，不應只培養「會成功的人」，更應培養「不會因失敗或利益衝突而毀掉自己的人」。

文明不在於有多少博士，而在於發生利益衝突時，人們是相信法律還是相信暴力？這起命案留給社會的沉重一課，並非「高學歷未必高品格」，更提醒社會，若教育只教人如何攀登高峰，卻沒有教人如何在懸崖邊停下腳步，那麼縱使再耀眼的學歷，也只是包裹著失控人性的金色外衣。