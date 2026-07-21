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讀家觀點／川普顛覆了美國道德觀、價值觀

聯合報／ 楊正／退休媒體工作者（台北市）
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

世足賽昨閉幕，請主辦國之一的美國總統川普頒獎給冠軍隊西班牙，頒完獎他還希望和球員捧杯合照，國際足總主席在旁一直希望他離開頒獎台，川普仍留戀台上合照，招致不少噓聲；更別忘川普之前關說美國遭紅牌罰下場的球員可繼續參賽。

川普不僅用政治力干預體育，更糟糕的是用美國總統行政權力，壯大家族財富。

川普最新的財務申報，在一年內資產增加了廿二億美元，每天有六十次以上的股票交易，特別在他發布重大政策，如關稅暫緩、能源政策、國防採購的前夕，他的投資團隊精準且提早部署相關股票，大賺錢。美國社會的反應是，總統違反利益衝突法，但事實上，美國的聯邦利益衝突法是將總統與副總統排除在外。

由川普家族控制的川普媒體集團，最近推出Truth API付費數據服務。運作模式是將包括川普、白宮及川普兒子等十個核心戶頭的貼文，透過ＡＰＩ直接傳給每月付費十萬美元的客戶，讓他們能比大眾透過App先一步看到，也可進行股票、商品交易。大眾質疑，川普將總統職權公器徹底的變現，因其發文常涉及政策、對企業的好壞批判，這些對股票漲跌影響極大。

ＣＮＮ對川普財報調查發現，川普投資帳戶以極高頻率進行個股買賣，包括英業達、輝達、禮萊藥廠、國防、石油股票；而且股票買入的時間點，和他在社群網站上發布對該公司的評價有緊密的正相關。

川普去年在加密貨幣部分最少賺了十四億美元。川普的兒子和中東特使威科夫的兒子合組公司，操作加密貨幣；川普更指示財經閣員鬆綁數位法令，鼓吹加密貨幣交易。實際操作則透過自稱「加密貨幣億萬富翁推銷員」的華人孫宇晨，他被視為川普家族加密貨幣背後的金主，將兩億美元投入川普的數位事業，使得川普能夠缽滿盆滿。

最近孫宇晨和川普家族對簿公堂。主要是川普陣營改變了遊戲規則，規定銷售利潤的七成五須直接進入川普家族；並把孫宇晨已投入的兩億美元凍結，孫宇晨憤而提告。川普陣營這樣的做法，幣圈玩家說是「教科書級別的過河拆橋」。

曾國藩說：「風俗之厚薄奚自乎？繫乎一二人心之所向。」川普的道德觀、價值觀，對美國影響深遠，遊走法律邊緣的道德觀，很難服眾；扭曲的價值觀，未來更難撥亂反正。唯利是圖的超資本主義，已脫離正常的市場經濟，美國的政治思潮也依循川普的好惡來調整。這樣下去，美國的家長要如何教育他們的下一代？

川普以權謀私，也將司法部變成他的護身符，任命私人律師擔任司法部代理部長，將司法部變成他的律師事務所。司法部將打擊川普政敵、捍衛川普家族權益，列為第一要務。消極的，不准國稅局查川普家族及親朋的稅務資料。

川普是美國歷史上最富有的總統。沒有一個總統像川普這樣恣意妄為，假借「讓美國再度偉大」，圖謀自己龐大私利，連帶陪葬的，卻是美國傳統道德觀、價值觀。

川普 美國 世足賽

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