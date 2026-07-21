檢驗專業 絕不能外行領導內行

檢驗專業與否，從來不是單一面向。依據筆者參與法規查驗登記、ＧＭＰ與ＵＳＦＤＡ查廠的多年經驗，結論很明確：一流的儀器與專業團隊，往往葬送於上下游主管「外行領導內行」的手中。

回顧二○一一年，時任食藥局技正的楊明玉在「偽劣假藥聯合取締」行動中，憑藉深厚的專業與細心，耗時兩周於分析圖譜中揪出異常波（peak），揭發了震驚全台的塑化劑（ＤＥＨＰ）違法添加醜聞。當時的食藥局與衛生署並未蓋牌，迅速組成專案小組徹查銷毀，這才是對食安負責的典範。

七月十五日聯合報民意論壇的一篇投書：「檢驗專業化 食安才有轉機」，該文強調「品保品管是靈魂」，所言極是；然隨後將問題歸咎於「食品技師不足」，或建議增設「食品安全檢驗師」等國家考試，甚至賦予「準司法身分」，筆者看來是疊床架屋，完全搞錯病灶。

這套邏輯的致命破綻在於：一、盲目造神。現行藥廠品管人員皆具專業，難道沒有「準司法身分」就不具備公信力？二、治理災難。若國家考試廣設各類名目的「師」，未來檢驗結果究竟由誰說了算？責任如何歸屬？三、脫離現實。考量食品產業的營收規模，此舉是否具備財務可行性？難道多幾個專業證照就能解決制度面的怠惰？

為何食藥署（ＦＤＡ）將「食品」與「藥品」整合監管？深入對比藥廠與食品廠在ＧＭＰ執行、人員管理、實質精神等面向的差異，再看看國際級藥廠的品管體制如何運作，之後再探討食藥署、地方政府查廠及整合機制的實質盲點。

別再沉溺於增設職稱的官僚想像，若不處理「治理文化」與「人」的本質問題，只會淪為東施效顰，對提升食安毫無助益。