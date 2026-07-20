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上海AI大會敲響警鐘 台灣不能只靠台積電撐場

聯合報／ 汪志雄／美國伊利諾芝加哥大學教授（美國伊利諾州）

二○二六「世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議」本月十七日在上海舉行，中共國家主席習近平親自出席並發表主題演講。就在前一天，「世界人工智能合作組織協定」也在上海舉行簽署儀式，廿九個國家成為創始成員。無論外界如何評價中國大陸的政治制度與科技發展模式，這一連串動作至少說明了，其已不滿足於成為人工智慧技術的追趕者，而是積極爭取，成為全球ＡＩ治理規則的制定者。

這是台灣不能忽視的訊號。ＡＩ的競爭，早已不只是誰的模型更強、晶片更快；未來的競爭在於誰能制定資料規則、ＡＩ安全標準，以及ＡＩ在軍事、金融、醫療、政府治理等方面的使用原則。中國積極推動國際ＡＩ合作平台，背後當然有其國家戰略與外交布局；但對許多南方國家而言，人工智慧需要大量算力、資金與技術，誰能提供合作，誰就能獲得更大的國際影響力。

台灣長期將半導體視為最大資產，沾沾自喜且引以為傲；台積電與完整的半導體供應鏈，毫無疑問是台灣最重要的戰略優勢。然ＡＩ時代的競爭，早已不僅停留於晶片製造，若台灣只有世界級的晶片製造能力，卻缺乏自己的基礎模型、核心演算法、算力資源及國際治理話語權，台灣就只能當ＡＩ時代的「高級供應商」，而無法成為「規則制定者」。

台灣需要國家級的ＡＩ戰略，ＡＩ不能由各部會各自為政，而應整合、建立長期規畫；尤其能源問題更是不能迴避，ＡＩ資料中心需要大量且穩定的電力，台灣若一方面高喊ＡＩ，另一方面卻無法清楚回答未來電力從何而來，所謂「ＡＩ產業藍圖」終將只是張藍圖。台灣也必須從「晶片代工」走向「ＡＩ」，政府須支持基礎研究、人才培育及國產ＡＩ模型發展，讓台灣不只是替別人製造ＡＩ晶片，也能掌握核心技術。

台灣亦不能因政治因素，把自己排除在全球ＡＩ的治理之外。台灣當然需與美國、日本、歐洲深化科技合作，並嚴格防範資料外洩、技術滲透與國安風險，但對中國大陸主導的科技平台亦不宜拒絕接觸，科技交流不等於接受對方的治理和制度。

ＡＩ時代的國際規則和競爭模式正在改變，過去各國爭奪土地、資源、製造能力，如今算力、資料、演算法、人才、ＡＩ治理規則等，已成為新的國力核心。ＡＩ已從科技議題上升為國安與國際秩序議題，誰能掌握技術、誰能制定規則，誰就能取得下一個時代的主導權。台灣製造的晶片雖供全世界使用，但如果ＡＩ的國際標準全由別人制定與掌控，那麼台灣只能被動地接受別人設計的未來。

「上海人工智慧大會」能否改變全球ＡＩ治理格局，仍待時間證明；但對岸積極爭取ＡＩ規則與標準的制定權，已是不能忽視的現實。台灣不能只滿足於「我們有台積電」，半導體是護城河，卻非面對ＡＩ時代的全部答案。

下一場科技競爭，將是晶片、算力、能源、人才、資料、規則的全面競爭。台灣不能只看著別人下棋，然後因手上握有一顆重要的棋子而沾沾自喜，卻無法搶占下一代ＡＩ技術的制高點。

台積電 習近平 中國大陸

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