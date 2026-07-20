搶建AI新秩序 中美高下立見

由廿九國初步成立的「世界人工智慧合作組織」（ＷＡIＣＯ），如同中共當初成立「上海合作組織」、「一帶一路」等，都是可供北京發揮影響力的平台及戰略。北京的盤算服膺古老權力法則，亦即，料定率先成為制定標準和治理規則的國家，不僅可掌控技術，進而更能決定市場、建立國際間的依賴關係和階級層次。

人工智慧不僅是一項技術，它已是世界權力的「新型基礎設施」，足以影響外交、國家安全和產業政策。美國總統川普與大陸國家主席習近平幾乎在同一時間發表演講。兩相對照，川普主要對自己的選民說話，局限在捍衛政治共識；習近平則選在「上海世界人工智慧合作組織」上向世界宣講，企圖構建國際共識。

北京慣以多邊主義與利他主義包裝其戰略，以贈送全球公共財的方式藉機創建影響力，藉由反覆強調幫助「南方國家」建立及培訓人工智慧，向新興國家呈現一個簡單易懂的對比：西方只會要求你們遵守規則、強調風險，中國卻能提供你們基礎設施和機遇。北京選擇令人安心的語言—合作，打著「開源模型」、知識共用、人類對演算法的控制，以及聯合國主導角色的牌。相較於美國側重於談論安全，中國拋出的是准入；當西方在討論人工智慧的風險時，北京卻能大方提供使用工具。

為了更具說服力，幾乎在同一時間，北京的「月之暗面」（Moonshot）推出了Kimi K3模型，一個足以挑戰美國頂尖的系統；原因無他，只為展現給世界看，中國已不再是那個複製他人技術的國家，而搖身一變成為「設計未來」的參與者、競爭者。北京向新興國家兜售培訓計畫，一來可拉攏南方國家、順理成章成為陣營的領頭羊；二來輸出「中國特色人工智慧」，以自己的版本與西方抗衡；三則登高一呼，構建「全球新秩序」。

習近平首次、親自為一場人工智慧活動揭幕，絕非只是在慶祝某項技術成功，而是一場戰略的謀畫及對未來方向的繪製；亦在宣示其實力地位，試圖規制新全球秩序。當前雖然美國仍擁有最先進的模型、大量的資本、高等教育和科技平台，以美為尊的川普，卻讓自身優勢消磨在持久內耗的政治鬥爭之中；反之，中共正大步推進人工智慧建設。

中美的人工智慧對決已箭在弦上，以目前的態勢，中國不只走出了自己的路，還在招兵買馬中。