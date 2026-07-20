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促進AI發展 應設北市科實中
報載近來雙北預售房屋冷，但北士科一帶受輝達海外總部選址設立影響反而逆勢上揚， 顯示「離家近」仍是許多潛在員工購屋的考量。
筆者認為，北士科園區也該考慮並規畫打造一所像竹科實中般，將來朝含有幼兒園到高中部、雙語部等完整教育的實驗中學，滿足北士科員工下一代的就學需求。照顧好員工子女，讓就業員工無後顧之憂，以便更安心的發揮所長。
新學校的籌設，除含有彈性多元教學內容，更應完整地從幼兒園銜接至高中階段；如此一來，相信能吸引更多白領、甚至國際人才願赴北士科工作。除了效應可期外，這麼做也是因應少子化的權宜之計。
另一方面，若能建立國際化的校園文化，不但能讓下一代自小銜接國際，更能提高北市科的國際能見度。設立北市科實中，讓北士科更成功，或許值得相關單位通力合作、評估和推動。
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