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「又不是我逼你吃」 曝治理者卸責

聯合報／ 邱保龍／研究人員（新北市）

一句「又不是我逼你吃」，竟出自執政黨發言人之口，讓食安問題又多了個爭議。

食品選擇看似屬於個人決定，卻早已深深依賴於制度環境，消費者面對的是一條難以知情的生產鏈，從原料來源、生產流程、供應管理，到檢驗標準、政府監管。這整個過程，一般消費者既無法逐一查核每個生產環節，也沒有能力辨識潛在風險，因此只能依賴制度運作。

德國社會學者貝克提出的「風險社會」概念，正說明了這種處境。隨著科技與生產體系愈趨複雜，許多風險早已超出個人能力所能判斷，人們只能將部分判斷交由制度處理。食安正是最貼近日常生活的例子；消費者拿起食品時，也象徵將信任交給了檢驗制度、法律規範與政府監管。

然這種信任並非理所當然，而是在歷次事件中不斷受到考驗。每一起重大食安事件固然均涉及業者做法，民眾更在意的卻是制度究竟有無發揮作用。原本應由制度管理的風險卻落回個人身上，消費者勢必得問政府，究竟哪個環節失靈了？

這種「被體制遺棄」的集體安全困惑，類似心理學上的「制度背叛感」。個人依賴某個制度提供保護，也依循這份信任安排自己的生活；一旦制度未能回應原先期待，受影響的是人與制度間累積的信任關係。民眾和消費者原本相信制度能管理自己無法掌握的風險，最後卻發現未如預期發揮作用。

一句「又不是我逼你吃！」之所以引起社會譁然，在於當執政黨將風險歸結為「個人選擇」時，制度究竟還承擔多少責任？民眾期待的並非零風險社會，關鍵是政府須站在第一線承擔，而非把責任推給消費者。「又不是我逼你吃！」讓人感受到的衝擊，恐不只是單純的食安爭議，而是公共治理信任的崩壞。

食安

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