民眾焦慮 執政黨冷漠又缺同理心

毒油風暴延燒，民眾惶惶不安，都想問現在有什麼東西可安心吃？食安出了問題，政府本應同理民眾的擔憂，負起責任、解決問題；民進黨發言人吳崢日前上網路節目，面對媒體人追問竟脫口而出：「又不是我逼你吃的！」

「又不是我逼你吃的！」和衛福部次長林靜儀「不鼓勵大家吃雞排」的言論如出一轍，傲慢冷漠、既不負責任又缺乏同理心。致癌物質可能吃進肚子裡，民眾難免焦慮；面對油品問題，人們最在意的是政府有無感同身受？有沒有把民眾健康放在第一位？有沒有確實公開資訊、快速下架問題產品？日後如何保障民眾吃得安全？

執政黨發言人脫口「又不是我逼你吃的！」盡顯執政黨卸責的傲慢心態。試想，現今物價飆漲，網友感嘆一百元都快變銅板價了；若我們跟政府抱怨物價漲不停，政府卻回「又沒有逼你買！」豈能讓人不傻眼？人們要的無非是同理心和解決問題的態度，而不是甩鍋、一副官僚模樣反問「何不食肉糜？」同樣的，如果員工對老闆抱怨工作太多、薪水太低，老闆卻回「又沒有逼你來上班！」是不是也叫人心寒？有時候最傷人的往往不是問題本身，而是不被理解、不被換位思考的那分委屈與憤怒。

既說民主，民眾本就可以監督政府施政。希望日後若老百姓針對食安、物價、交通安全等議題提出批評或建議時，民進黨黨工與政府官員不會說：「又沒逼你投票給我！」