守護食安 才能重建民眾信任

毒油事件持續延燒，從疑似致癌油品流入市面、預防性下架、是否重新上架，到中央、地方對權責各有說法；凸顯我國食安治理、危機應變及制度執行方面的缺陷。然而，民眾最在意的並非政治攻防，而是吃進肚子的東西是否安全，這難道不是政府的基本責任？

食安零容忍，食品涉及人體健康，對任何風險均應採取高標準、最嚴格的預防措施，而不是等事件延燒才倉促補救。事前預防、事中迅速處理、事後徹底究責，負責的政府應讓民眾安心，而不是一次又一次地怠忽職守，陷全民於食安風暴。社會最關心的是問題油究竟流向何處、是否仍有未查出的產品、重新上架是否經過最嚴格的檢驗？政府回應社會疑慮和民眾恐慌，如何重建消費者信心與市場秩序？

行政院與在野黨近日都提出修法方向，內容涵蓋即時通報、預防性下架、資訊揭露、吹哨者保護、產地標示、加重裁罰等，問題是哪一套制度真能補起漏洞、守護人民健康？修法只是第一步，真正關鍵仍在落實執行；唯有完善源頭管理、流向追蹤、定期抽驗、資訊公開及跨部會合作，才能發揮制度功能，避免每隔幾年又重演食安危機。中央負責法規、政策、全國制度規畫，地方負責第一線查核與執行；除法律明定委辦事項外，彼此並非上下隸屬，而應各司其職、密切合作，共同守護民眾健康，而非互推責任、各說各話。

行政院長卓榮泰昨日於執政黨全代會上指出，政府將提出食安法修法，明確中央與地方權限；今日將向國人清楚報告，並同步完成油品檢驗報告。台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、雲林縣長張麗善等地方首長，則號召地方政府舉行「縣市長反毒油線上國是會議」，反映對中央政府食安處置的疑慮。執政者應以謙卑態度傾聽基層民意，將民眾與地方的疑慮與提醒視為改革契機，而非流於政治對立。

十二年前發生一連串油品安全事件，當時民進黨身為野黨，要求馬政府江宜樺內閣負起政治責任；如今面對新的食安風暴，藍白在野黨也提出相同訴求，卻遭民進黨傲慢地無視。既是民主政治，在野監督本屬常態；不論誰執政，都應以一致的標準面對食安問題，以決心完善制度，而不是政黨輪替了，就以雙標衡量監督尺度。

法制補足漏洞、治理落實執行，要讓每一次稽查、抽驗與資訊公開都經得起檢驗。不論執政或在野，都須以一致標準守護食安，才能重建人民信任；否則終將接受人民以選票做出的民主檢驗。