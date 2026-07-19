不上街頭 政府哪能有感

聯合報／ 吳立昊／教（嘉義市）
波波漫畫 非報系
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毒油事件延燒半個月，中央政府卻遲遲拿不出對策，讓台北市長蔣萬安怒批執政黨，更以「逼我吃毒油、逼我上街頭」號召民眾在廿五日一起上凱道表達心中的不滿與憤怒。

部分傾向民進黨的人士跳出來指責蔣萬安市長，在這個時間點中央與地方政府應該攜手為食安把關，趕緊亡羊補牢找出毒油的流向，而非走上街頭蓄意製造對立，把毒油問題變成政治問題，讓中央政府為了應付政治口水而疲於奔命。但此等論點所言差矣！

首先，全體國人已經給足執政黨兩個星期的時間去調查釐清問題真相，但是從衛福部長石崇良到行政院長卓榮泰，在一開始都擺出了一副無關緊要的嘴臉，若不是在野黨立委以及新聞媒體不斷緊盯，說不定毒油事件就被執政黨給大事化小、小事化無了。

再者，政府官員以及執政黨在面對毒油問題時的態度也令人民看不下去，卓榮泰十四日到立法院報告時，不僅不願意為毒油問題向全民道歉、甚至反嗆「今天是專案報告、還是專案道歉」；連民進黨發言人吳崢也在網路節目公然嗆聲「又不是我逼你吃，你跟我大聲幹嘛？」在全民因為政府把關不力將毒油吃進肚的狀況下，這樣傲慢的態度要人民如何忍受！

民進黨撫心自問，在馬英九總統主政時期發生劣質油品事件時，在野的民進黨是以何等標準在要求政府？時隔十二年，換成民進黨主政，不僅未以相同標準來自我要求與鞭策、至今沒有任何官員下台負責，甚至想甩鍋給業者及地方政府，這也迫使蔣萬安不得不登高一呼。

響應「逼我吃毒油、逼我上街頭」，不是在刻意製造政黨間的對立，是為了讓民進黨知道身為執政黨不能夠只會選舉，不能只在選舉時才懂得謙卑，必須時時刻刻以民意為念、為人民的生活做好把關的工作，否則就是一個不盡責、會被全民唾棄的政黨。

蔣萬安 凱道 石崇良

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