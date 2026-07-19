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毒油風暴凸顯賴政府無知與無能

聯合報／ 孔令信／大學教師（台北市）

毒油風暴愈演愈烈，當民進黨發言人吳崢在網路節目上開嗆「又不是我逼你吃，你跟我大聲幹嘛？」引爆更大爭議，不得不道歉。此次處理毒油的過程已讓民眾不滿，如今更提油救火，讓人更加不爽：民進黨真的想要處理毒油風暴，化解危機？還是只想甩鍋、繼續擺爛？

坐視毒油流傳市面，未在爆發第一時間內全面回收，是賴政府第一個敗筆；處理遲緩讓人聯想是否不敢公布毒油源頭、不敢還原真相，迄今仍未查明產製上游在何處出包，是賴政府的第二個敗筆；中下游油品名單與毒油流向未完整公布，讓消費者根本不知道自己到底有沒有吃到毒油，是賴政府的第三個敗筆。

如今發言人竟言「又不是我逼你吃」，一副「是你自己要吃的，關政府什麼事」的表情，把責任甩鍋給全民，暴露出賴政府不想承擔毒油風暴政治責任的現實，以及賴政府的無能與無知。

反觀台北市長蔣萬安第一時間就表明毒油事件不能蓋牌究責，更重要的是全面下架，打臉食藥署專家會議的「百分之廿以下無須下架」決議。蔣市長的振臂一呼，台中盧秀燕、雲林張麗善等藍營縣市長紛紛站出來，無異於打臉一直躲在專家會議背後的行政院長卓榮泰，聲稱依據科學處理，卻不知道自己完全背棄了食安零容忍的基本底線。

一場毒油風暴讓賴政府的無知與無能暴露在陽光下。蔣萬安發動人民走上街頭，正是要向不願、不能為全民化解毒油風暴的賴政府掀桌！

賴政府 吳崢 民進黨

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